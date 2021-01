Pe ce fată a pus ochii Lucian Barbu la Survivor România 2021! A recunoscut după ce s-a întors în România! Ce nu s-a văzut la tv: „Am avut o chimie aparte”

In articol:

Lucian Barbu a fost nevoit să părăsească Survivor România , după o accidentare gravă suferită în timpul unui jos. Războinicul nu și-ar fi dorit să iasă atât de repede, dar sănătatea e pe primul loc, iar problema lui necesită intervenție chirurgicală, așa cum a declarat chiar el odată ajuns în aeroport.

Lucian Barbu a ajuns în România! Pe cine a pus ochii la Survivor România 2021!

Tânărul a ajuns noaptea trecută acasă, în România, iar la sosire a dat câteva declarații despre experiența lui la Survivor. Mai mult decât atât, Războinicul a dezvăluit ce i-au spus medicii din dominicană, dar și ce fată i-a atras atenția în mod special. (Lucian Barbu părăsește Survivor România 2021. Războinicul s-a accidentat grav și nu mai poate continua competiția. „Durerea internă este mai mare”)

"Este ruptură de ligament de pe os. Am făcut RMN, se pare că ligamentul chiar este avariat. Trebuie să facem o intervenție chirurgicală și o să fie ok. Sunt foarte liniștit. Știu în ce constă operația, știu în ce constă recuperarea.

Mellina la Survivor

Cum am văzut piciorul, mi-am dat seama că nu mai am șanse să mă întorc. Mă gândeam și la intervenție. M-am mușcat de mână, recunosc, în speranța că poate visez. Am avut până și gândul ăla pueril că poate visez(...)

Fiecare a fost special în felul lui. Exact cum am spus și când a fost eliminarea. Toți sunt fantastici. Am început să mă apropii, dar strict prietenește, de Mellina. S-au făcut mici grupulețe, într-adevăr, iar cu Mellina am avut o chimie mai aparte, dar strict amical. Toate mi-au fost foarte dragi, nu mi-a plăcut una dintre ele ca și caracter...”, a declarat Războinicul Lucian Barbu la întoarcerea în România.