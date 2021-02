Pe ce femeie a pus ochii Leo de la Strehaia și ce face ca să o bage în patul lui! Nu, nu e Ioana Popescu! Exclusiv

In articol:

Cu toate acestea, pare-se, Leo de la Strehaia a cam prins, din nou, gultul libertății pe care ți-o oferă statutul de burlac, el fiind în plin divorț de Dana Criminala.

Așa că, de curând, pe lângă Ioana Popescu, Leo de la Strehaia a

mai pus ochii pe o domnișoară focoasă. Tinerică din cale afară, pe la 20 și ceva de ani, Florentina a devenit actrița din rolul principal al telenovelei țigănești a lui Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia si Ioana Popescu sunt impreuna

”Nu degeaba a ajuns Flori actriță acolo. Leo de la Strehaia i-a dat rolul principal pentru că vrea să o impresioneze. Îi place de ea, dar ea vrea să îl vadă că și face ceva ca să îi fie și ei bine. Așa că s-au înțeles să vadă cum se vor simți împreună la filmări și, cine știe, poate se va lega ceva. E adevărat, el nu vrea neapărat o relație serioasă, dar îi place de ea că e frumoasă și tânără”, ne-a spus un apropiat de-al lui Leo de la Strehaia.

Flori, actrita lui Leo de la Strehaia, l-a impresionat pe ”Prințul Țiganilor” cu formele ei

Acum rămîne de văzut dacă planurile pe care și le-a făcut înainte să își asume relația cu Ioana Popescu vor rămâne în picioare sau dacă Florentina, tânăra care se visează actriță și a debutat în telenovela țigănească a lui Leo de la Strehaia, va accepta să fie doar o...

amantă sau va pune piciorul în prag.

Leo de la Strehaia și Ioana Popescu, cuplu bombă din showbiz

”Pot să vă zic că este o persoană de care îmi place de mult timp. N-am reușit să mă bag până acum pentru că a fost combinată și ea, a fost cu altcineva. Dumnezeu a făcut să ne întâlnim acum, după foarte mulți ani și să cădem de comun acord să ne combinăm, să încercăm să ne facem viața frumoasă unul la altul(...) A trebuit să-mi găsesc și eu pe cineva să aibă grijă de mine. Acum am o relație cu Ioana Popescu, vă spun și confirm această informație. Este o femeie foarte sexy, foarte frumoasă, poate multora n-o să le placă, dar asta este. E o femeie din showbiz, e o femeie care filmează pentru Kanal D în prezent, la o emisiune. Una peste alta, mi-am luat tot o vedetă. De acum înainte, vlogurile mele vor fi cu Ioana. Bineînțeles, și cu Patroana, cu Olga, soră-mea... Deocamdată nu i-am zis nimic de relație Patroanei, vă rog să nu-i spuneți, pentru că nu știu când o s-o prind în niște toane bune să pot să-i spun. Trebuie să mă înțeleagă și ea, că am nevoie de cineva. Să am pe cineva să mă spele, să mă calce, să facă mâncare. Păi ce fac, am venit la București și sunt singur”, a dezvăluit Leo de la Strehaia într-un vlog.