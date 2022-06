Pe ce și-a cheltuit Andreea Răducan banii din gimnastică: „Merit asta”. Fosta sportivă și-a asigurat un trai lipsit de griji: „Îmi doresc să am confort”

In articol:

Andreea Răducan este una dintre gimnastele de zece ale României. Ajunsă acum la 38 de ani, retrasă din activitate, sportiva se dedică în totalitate vieții de familiei.

Alături de Daniel Tandreu a clădit o familie frumoasă, având acum doi copii frumoși: Amira Sophia, care în toamnă împlinește 5 ani, și Andrei Filip care în luna august va face 3 ani.

Andreea Răducan și-a investit cu cap averea

Însă, până să ajungă în acest stadiu, Andreea Răducan și-a dedicat întreaga viață gimnasticii, care i-a adus și faimă și bani.

Iar averea obținută în urma efortului depus încă din copilărie i-a asigurat acum, la maturitate, un trai lipsit de grija zilei de mâine.

Fosta gimnastă spune că și-a investit banii cu cap, în lucruri bune atât pentru ea, cât și pentru familia sa, fiind o femeie foarte cumpătată, dar și dornică să-și satisfacă nevoile.

Astfel, acum Andreea Răducan spune că din banii agonisiți și-a cumpărat o casă, o mașină bună, dar a avut grijă să bifeze și câteva concedii pe care și le dorea de pe vremea când reprezenta România la gimnastică.

Însă, chiar dacă duce o viață liniștită din toate punctele de vedere, fără lipsuri, Andreea Răducan mărturisește că nu este genul care să se laude cu traiul său.

Și asta pentru că nu-i place să epateze, în schimb, se bucură că a reușit să creeze, pentru ea și familia ei, un confort al vieții.

Sunt o tipă destul de calculată și atentă, tocmai pentru că am muncit foarte mult pentru banii pe care i-am câștigat încă de copil. Am reușit să cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat că este înțelept – înainte de orice alt lucru pe care aș putea să îl fac – să-mi cumpăr o locuință care să fie a mea și asta am și făcut cu banii pe care i-am câștigat după încheierea activității competiționale. Tot ceea ce am agonisit. Important este să am casa mea, să am o mașină foarte bună cu care să merg în siguranță, nu să epatez, căci nu sunt genul, să pot poate să merg în locuri în care mi-au plăcut foarte mult, pe care le-am vizitat atunci când eram gimnastă, dar nu am putut să mă bucur îndeajuns de mult de ele și cam asta cred că a fost, nu ceva ieșit din comun. Nu sunt genul să epatez, dar îmi doresc să am un confort din toate punctele de vedere, pe care îl consider necesar. Dacă mă gândesc la efortul depus încă de copil, cred că merit asta. Tot ceea ce am agonisit vine din efortul propriu și îmi dă o satisfacție fără doar și poate”, a spus Andreea Răducan, notează Viva.