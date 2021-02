Pe cine strânge în brațe Mădălina Ghenea: ”Este singurul bărbat din viața mea”

In articol:

După ce a negat categoric faptul că ar avea o relație cu fotbalistul de la Roma care este mai mic decât ea cu 12 ani, Mădălina Ghenea a decis să facă o ședință foto manifest și să arate, de fapt, cu cine se iubește.

Așa

că, purtând o lenjerie intimă cât se poate de senzuală, punând în evidență formele care au înnebunit o lume întreagă, Mădălina Ghenea a făcut o ședință foto cât se poate de explicită. Doar că, de fapt, partenerul ei de fotografii a fost un urs uriaș, din pluș, pe care, cu umor, Mădălina Ghenea l-a prezentat ca și când i-ar fi iubit.a precizat Mădălina Ghenea , pozând în poziții care mai de care mai senzuale în compania jucăriei de pluș uriașe.

Madalina Ghenea, sexy si langa jucarii

De altfel, pare-se, Mădălina Ghenea vrea să explice, prin ședința foto făcută în compania ursulețului d epluș că viața ei

amoroasă este, în fapt, dedicată unei singure persoane: fiica ei, cea care locuiește alături de ea, în Italia, și căreia îi dedică cât de mult timp este cu putință. Mai mult, în repetate rânduri, Mădălina Ghenea a precizat că este speriată de ideea unei căsătorii, cu atât mai mult cu cât, în această perioadă, este ocupată să își educe fiica. ”a explicat Mădălina Ghenea.

Madalina Ghenea si-a prezentat ”Iubitul”

Mădălina Ghenea, povești de dragoste cu vedete de la Hollywood

Mădălina Ghenea s-a stabilit

în Italia de mai multă vreme și a apărut în filme și reclame. Românca are o colecție de iubiți celebri, de la fostul fotbalist, Marco Boriello, sau fostul acționar dinamovist, Dragoș Săvulescu, până la actori precum Leonardo DiCaprio, Adrien Brody, Gerard Butler sau Michael Fassbender.

” Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independentă. Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea și fata mea. O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?(...) Nicolo este un tip foarte bun, unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut vreodată, care este un talent pe care toată lumea îl cunoaște. Așa cum i-am scris și lui, scriu și aici, sunt fericită că l-am întâlnit. E o persoană extraordinară, care mi-a intrat la inima și voi fi mereu alături de el. Încă un lucru de precizat: nu suntem logodiți!", a scris Mădălina Ghenea, pe contul său de Instagram.