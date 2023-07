„Pe mine asta mă impresionează!” Daniel Buzdugan, îndrăgostit de litoralul grecesc. Ce sfaturi le oferă matinalul de la radio celor care vor să viziteze Grecia

In articol:

Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți oameni de radio din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes și implicit, un renume în acest domeniu.

Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani care îl apreciază pentru talentul și carisma sa. Mereu cu zâmbetul pe buze și plin de optimism, Daniel Buzdugan reușește să facă pe toată lumea să zâmbească.

Pentru că este tot timpul plin cu diverse proiecte în radio, dar nu numai, vedeta așteaptă cu nerăbdare vacanțele, atunci când se deconectează de la tot și are parte de câteva momente de liniște, alături de familia sa.

Daniel Buzdugan, sfaturi pentru o vacanță reușită

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că matinalul de la radio adoră vacanțele, iar destinația lui preferată este Grecia. Mai mult decât atât, nu ratează niciodată ocazia să petreacă timpul pe litoralul grecesc și este îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă mancâre și cultură.

Atunci când vizitează Grecia, Daniel Buzdugan preferă locurile care nu sunt frecventate de turiști, motiv pentru care se integrează perfect cu localnicii, iar uneori, se pierde printre aceștia.

„Cred că cel mai important lucru atunci când mergi într-un loc, chiar dacă mergi cu maşina ta sau dacă zbori şi îţi închiriezi o maşină, să ai curajul să explorezi. Să vezi alte locuri în afară de hotel, pensiune sau unde te-ai cazat. Să mergi pur şi simplu prin localităţi, prin sate, prin locuri care nu sunt evidenţiate de ghidurile turistice. Să ai curajul să intri în atmosferă. Să te comporţi ca un localnic, ba mai mult, să îi întrebi unde mănâncă localnicii şi acolo să mergi.

Pe mine asta mă impresionează, că orice localitate din Grecia are o tavernă unde se adună oamenii. Nu există la ei să nu ieşi să bei o cafeluţă, să mănânci ceva, socializarea este foarte importantă acolo. Asta ajută şi la sănătatea psihică, să faci parte din comunitate şi să fii acolo în „parea” cum spun ei, adică gaşcă.”, a spus Daniel Buzdugan pentru click.ro.

Matinalul de la radio se reîntoarce întotdeauna pe litoralul grecesc

Chiar dacă iubește să descopere locuri și culturi noi, mergând foarte des în diverse excursii, locul în care s-ar întoarce de fiecare dată este Grecia. De-a lungul anilor a reușit să devină una cu localnicii, ba chiar și-a făcut și foarte mulți prieteni pe care îi vizitează anual.

Fără doar și poate, Daniel Buzdugan știe toate trucurile pentru un concediu reușit pe litoralul grecesc, de la mâncare, băuturi și până la locuri pe care nu trebuie să le ratezi.

„Merg în mai multe locuri, dar vacanţa trebuie să fie în locul în care am prietenii şi cu care, an de an mă întâlnesc şi reluăm vacanţa de acolo de unde am lăsat-o anul trecut. Am mai şi experimentat, am mers în foarte multe locuri, dar acelea care îţi dau odihnă, în care te regăseşti şi care îţi dau totul, sunt esenţiale. Chiar vorbeam cu nişte occidentali şi îi întrebam de ce nu aleg să meargă şi prin alte insule din Occident, şi aleg, ca şi mine, Grecia an de an. Iar ei mi-au răspuns că nu e nicăieri ca în Grecia.”, a mai spus matinalul de la radio pentru sursa menționată anterior.

Daniel Buzdugan, îndrăgostit de litoralul grecesc. [Sursa foto: Facebook]