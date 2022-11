Pe Nicolae Dică îl știe toată lumea, însă nu mulți îi știu soția. Cine este Corina și de ce a stat 11 ani să facă nunta cu ea

In articol:

Pe Nicolae Dică îl știe toată lumea, dar puțini îi cunosc și viața privată.

Fostul antrenor de la FCSB este căsătorit cu o fată pe care o iubește din adolescență, iar dincolo de gazon, a încercat, pe cât posibil, să stea departe de scandalurile mondene.

Nicolae Dică are mari probleme profesionale, după debarcarea de la FCSB, însă, din fericire, în viața privată, lucrurile stau cât se poate de bine. Tip discret, fostul antrenor al roș-albaștrilor nu a adus niciodată în prim-plan latura cancanistică, din contră, și-a ținut departe de ochii tuturor familia, și, în special, pe soția sa, Corina.

Puțini știu cine este partenera de viață a lui Nicolae Dică, femeia cu care este împreună de mai bine de 26 de ani! Corina, soția antrenorului, i-a fost alături acestuia de la începutul carierei de fotbalist, una strălucită, în care Dică a fost campion al României cu Steaua, a jucat în Champions League și în semifinalele Cupei UEFA, a dat nenumărate goluri și

Corina și Dică s-au cununat religios în 2014!

a fost vedeta incontestabilă, indiferent la ce club a evoluat în carieră sau la echipa națională.

Corina și Dică s-au cunoscut în Pitești, atunci când erau tineri și neliniștiți, iar iubirea lor avea să fie una cu happy-end, exact ca în filmele americane. Cei doi s-au căsătorit civil în 2003, dar nunta și cununia religioasă le-au făcut abia după 11 ani, în 2014.

Din dragostea lor au venit pe lume un băiat, Marco, și o fată, Samira. Familia înseamnă totul pentru fostul antrenor de la FCSB, drept dovadă, el a spus, în nenumărate rânduri, că soția si copiii săi reprezintă talismanele sale norocoase, iar viața alături de ei îi dă putere să treacă peste toate momentele dificile din carieră. Exact ca și acum, când înlăturat de Gigi Becali de la cârma vicecampioanei, ”Dicanio”, așa cum a fost el alintat de suporteri, s-a retras lângă Corina, și încearcă să se liniștească, pentru a putea apoi să o ia de la capăt.

Dică a plecat supărat de la FCSB. Ce i-a transmis lui Gigi Becali

Mariajul dintre Nicolae Dică şi FCSB s-a încheiat prematur, după criticile pe care Gigi Becali i le-a adus antrenorului. Dică a anunţat că nu şi-ar fi dat demisia dacă patronul nu ar fi făcut acele declaraţii, apoi a trecut la atac.

"De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unul, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul. E vina antrenorului", declara Gigi Becali, după U Cluj- FCSB 2-1. După ce a semnat rezilierea contractului, Dică i-a dat replica lui Becali.

" Dacă nu spunea Gigi Becali acele lucruri, rămânem să câştig cu Rapid şi plecam. Era ambiţia mea să bat. Şi în Europa am reuşit, că am avut ambiţia asta. Voiam să las echipa în zona de play-off. Simţeam că nu mai sunt ok acolo. Puteţi pune titlul: Nicolae Dică, un an şi opt luni la Steaua, 20 de milioane de euro, primăvara europeană în primul mandat, 14 milioane, acum şase milioane în al doilea mandat. Dică, 20 de milioane. Cu Nicolae Dică cred că aţi câştigat bani, atunci nu sunt aşa de slab. ", a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

Nicolae Dică şi-a început al doilea mandat la FCSB la finalul lunii iulie şi şi-a dat demisia luni, după înfrângerea cu U Cluj, scor 1-2. Cu Dică la cârmă, FCSB s-a calificat în grupele Conference League, unde a obţinut doar două puncte. În cele 23 de meciuri cu Dică antrenor, FCSB a obţinut 9 victorii, 7 remize şi a pierdut de 7 ori.

Foto Facebook