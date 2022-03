„Pe parcursul unui an se vor întinde tratamentele” Cristina Șișcanu a ajuns pe mâinile medicilor! Cu ce probleme de sănătate se confruntă soția lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu este prezentă zi de zi pe rețelele de socalizare, acolo unde împărtășește cu fanii ei tot ceea ce se întâmplă în viața ei. În ultimele zile, partenera de viață a lui Mădălin Ionescu a fost foarte preocupată de starea ucrainenilor care acum trec prin momente cumplite din cauza războiului, mai ales că are rude apropiate care nu au reușit să părăsească țara, însă acum întâmpină încă o problemă.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a început să meargă la medic și se pare că vizitele în cabinetul acestuia nu vor fi deloc puține.

Cristina Șișcanu și-a liniștit fanii rapid, pentru că nu este vorba de probleme grave de sănătate. Șatena a început procedurile la medicul stomatolog, însă se pare că lucrurile nu sunt deloc simple. Este necesar urmeze un tratament care se va întinde pe parcursului unui an întreg.

„Merg la stomatolog. Am început procedurile. Am multe de făcut. În toamnă vă spuneam că pe parcursul unui an se vor întinde tratamentele. Asta trebuie făcut nepărat.”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Critina Șișcanu, supărată pe românii care donează pentru refugiații ucrainenei

Cu numai câteva zile în urmă, Cristina Șișcanu a răbufnit pe rețelele de socializare după ce a aflat că românii donează lucruri folosite, haine murdare și mâncare neverificată pentru refugiații ucraineni.

Soția lui Mădălin Ionescu a tras un semnal de alarmă cu privire la acest aspect, critcând obiceiul oamenilor de a dona îmbrăcăcminte murdară, ruptă și multe alte obiecte folosite, cum ar fi biberoane.

Mai mult, Cristina Șișcanu a mai mărturisit că unii dintre cei care donează aceste lucruri sunt egoiști și își doresc doar să pară că ajută refugiații Ucraineni.

"Oameni buni, terminați să mai donați mâncare refugiaților ucraineni! În primul rând, acea mâncare nu este verificată, nu știu, dar poate fi și stricată. Pot fi lucruri care se strică între timp. S-au aruncat nu știu câte. Am văzut că unii au donat haine rupte, pătate, biberoane folosite.

Nu vă e rușine, pe bune? Nu înțeleg această mentalitate prostească a românilor de a face lucrurile astea. În primul rând, ca să-i ajutați pe refugiați, donați organizațiilor umanitare neguvernamentale mari, serioase, care se ocupă cu așa ceva! Donați bani! Cât vrei, atât donezi, oricât de puțin. Dar dacă am face-o toți, se adună banii necesari celor care au nevoie.", a declarat Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.