Pe Theo Rose o știe toată România, dar stai să vezi cât de frumoasă este sora ei! Este și ea artistă și are poveste emoționantă de viață: "Mi-am luat destinul în mâini și încerc să fiu un om fericit"

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate și talentate artiste din țară.

Cum arată sora mai mare a lui Theo Rose

Cântăreață provine dintr-o familie cu 3 copii: Raluca, Radu și Teodora. Sora sa, Raluca, este și ea cântăreață și este cea mai mare dintre frați. Pe cele două le leagă o relație extrem de apropiată și se sfătuiesc în orice și sunt alături una de cealaltăcând trec și prin bune, dar și prin greutăți.

Raluca Diaconu are 35 de ani și a crescut-o practic pe Theo Rose. Invitate într-o emisiune, cele două artiste au povestit despre copilăria lor.

"Ea a sacrificat mai mult din copilăria ei pentru a mă crește. Acum adună roadele a ceea ce a investit în mine.(...) Ea a avut niște responsabilită un pic premature.", a mărturisit Theo Rose în cadrul emisiunii "De-a viața ascunselea", la antena 3.

"Sentimentele mele erau mai de grabă materne decât de soră. Cred că mi-am asumat rolul acesta și cred că încă de la început a stârnit în mine o chestie care mi-a făcut să-mi placă.

Când se uita la mine cu ochii mari și verzi era irezistibilă.", a completat Raluca, sora lui Theo Rose.

Theo Rose: "Dacă nu ar fi fost ea, eu nu aș fi avut nicio șansă"

Cu mari emoții, Raluca mărturisește că deși e mai mică, Theo Rose i-a devenit model de urmat.

"E greu să vorbim de relația noastră, se lasă cu multe emoții. Cred că fiecare dintre noi este pe locul ei, dar în aceeași măsură are o mare importanță că e sora mea.

A venit o perioadă când ea a devenit model pentru mine.", a povestit sora lui Theo Rose.

Sora lui Theo Rose are o poveste emoționantă de viață

Raluca Diaconu a povestit un episod din viața sa care a marcat-o. S-a căsătorit de tânără și după 11 ani a decis să se despartă de soțul ei.

"Cu anxietatea m-am confruntat chiar dinainte de a mă căsători și apoi m-am luptat cu ea mulți ani și nu am înțeles multă vreme de ce, de unde. Însă ceea ce am înțeles e că probabil te confrunți cu anxietate în momentul în care ceva nu e în regulă cu tine, că nu trăiești ceea ce ar trebui să trăiești, că nu ești prezent în viața ta. În momentul în care am înțeles aceste lucruri, mi-am luat destinul în mâini, am luat deciziile pe care simțeam să le iau, mi-am asumat răspunderea pentru absolut tot și am scăpat de toate fricile.(...) Nu a fost ușor, dar am înțeles că nu se poate să-ți vinzi mereu o minciună că ești fericit și ești bine, că nu poți la nesfârșit, obosești. Mi-am luat destinul în mâini și încerc să fiu un om fericit.", a mărturisit Raluca Diaconu, sora artistei Theo Rose.

