Pedeapsa primită de pilotul rus care a făcut salutul nazist! A izbucnit în lacrimi când a aflat: „Nu i-am susţinut niciodată. Ştiu că am fost un prost”

In articol:

Artem Severiukhin, în vârstă de 15 ani, este un pilot rus de karting, care a concurat în acest weekend la Campionatul European de karting, sub o licență italiană, dat fiind faptul că țara sa este în război. Adolescentul a șocat o lumea întreagă, după ce a câștigat concursul, asta pentru că odată urcat pe podium, tânărul a făcut un gest ce a stârnit un val de reacții negative, mai precis,

Artem Severiukhin a făcut un salut nazist, apoi a izbucnit în râs.

Așadar, după gestul controversat făcut de adolescent, Federația Internațională de Automobilism a deschis o anchetă, însă și echipa suedeză, Ward Racing, acolo unde era legitimat Artem, a luat măsuri în privința adolescentului în vârstă de 15 ani.

Ce măsuri s-au luat în privința lui Artem Severiukhin

Artem Severiukhin a ieșit învingător în acest weekend la Campionatul European de karting, însă urcarea sa pe podium a stârnit un val de reacții negative, după ce tânărul a făcut un gest controversat. După ce a fost premiat, adolescentul a făcut un salut nazist, după care a izbucnit în râs.

Citeste si: Litera ”Z” a lui Putin a apărut pe un cămin studențesc din Iași! Ce au descoperit autoritățile când au ajuns la fața locului

De precizat este că, după ce a văzut amploarea scandalului în care a fost implicat, Severiukhin a încercat să facă tot posibilul pentru a-și salva imaginea, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă ce s-a întâmplat mai precis când a

urcat pe podium și nu în ultimul rând, pentru a-și păstra locul în echipa Ward Racing, scrie CNN

Citeste si: Adrian Alexandrov, prima reacție după ce Elena Udrea a fost arestată: „O rază de soare”- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Astfel, în mesajul său video, care fost postat ulterior în mediul online, adolescentul de 15 ani a încercat să le explice tuturor că, de fapt, gestul pe care l-a făcut la Campionatul European, atunci când a urcat pe podium, nu a fost un salut nazist, fiind conștient de faptul că naziștii au comis unele dintre cele mai oribile crime împotriva umanității din istorie, a spus el în filmare.

Mai mult decât atât, Severiukhin a mai explicat că știe că a greșit și își acceptă pedeapsa, oricare ar fi aceea.

„Nu e adevărat că aş fi imitat salutul nazist. Consider că naziştii au comis unele dintre cele mai oribile crime împotriva umanităţii din istorie. Nu i-am susţinut niciodată. Ştiu că am fost un prost şi îmi accept pedeapsa, dar credeţi-mă că n-a existat intenţie în ce am făcut. N-a fost un gest în susţinerea nazismului sau a rasismului“, a transmis Severiukhin printr-un mesaj video distribuit de Federaţia Rusă de Automobilism (RAF).

Citeste si: Armata rusă, la mai puțin de 50 de kilometri de România! Klaus Iohannis a cerut consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic

Așadar, declarațiile sale și implicit, recunoașterea faptei, nu l-au salvat pe pilotul rus, astfel că Federația Internațională de Automobilism a deschis o anchetă, iar echipa suedeză, Ward Racing, acolo unde era legitimat, i-a reziliat contractul.

Artem Severiukhin [Sursa foto: Captură Video]