Pensia pe care o încasează Florin Piersic lună de lună, după 66 de ani de carieră! Mulți nu s-ar fi gândit la acest venit

În prezent, Florin Piersic are vârsta de 86 de ani, iar timp de 66 de ani, marele actor a umplut săli de spectacole la piesele de teatru unde juca, dar i-a și încântat pe admiratori cu aparițiile sale senzaționale din filmele românești, toate aceste lucruri făcându-l pe maestru să ajungă în sufletele românilor și să fie unul dintre cei mai iubiți actori de la noi din țară.

Deși a avut o carieră de mai bine de jumătate de secol în domeniul actoriei, ajuns la pensionare, Florin Piersic nu se bucură de un venit spectaculos, așa cum mulți s-ar fi așteptat.

Mai precis, în prezent, Florin Piersic încasează o pensie lunară de nici mai mult, nici mai puțin de 2.000 de lei, însă pe lângă asta, actorul primește și o indemnizație de merit lună de lună în valoare de 2.700 de lei, din partea Uniunii Teatrale din România, conform Fanatik.

Florin piersic a vorbit despre relația cu fiul lui, Florin Piersic Jr

În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai, Florin Piersic Jr a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl lui, celebrul Florin Piersic, despre care a spus că nu este una foarte strânsă, căci părintele său l-a rănit, după o

serie de episoade.

Cu toate acestea, la scurt timp după declarațiile fiului său, Florin Piersic a ieșit public și a vorbit despre relația cu băiatul lui, spunând că, în viziunea sa, Florin Piersic Jr a fost iubit și îndrăgit și, nu în ultimul rând, a avut parte de atenție și dragoste.

„M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta. Nu e nicio suferință, cum să nu am relație cu el. Dar cum să nu am eu cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult. Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr”, a spus Florin Piersic despre relația cu fiul său.

Florin Piersic și fiul lui, Florin Piersic Jr