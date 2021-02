Pensia pe care o încasează Maria Băsescu, soția fostului președinte al României

In articol:

Maria Băsescu, soția fostului președinte al României, are o pensie foarte mică în comparație cu averea lui Traian Băsescu. Aceasta a preferat să le dedice mult timp celor din familia ei, declarând acum ceva timp că regretă că nu a mers la muncă mai mult. Totuși, Maria Băsescu și-a dedicat ani la rând familiei ei și astfel, a rămas casnică.

Citeste si: Dramă în familia fostului președinte, Traian Băsescu! Fiica lui, Ioana, este disperată! ”Nu s-a mai întors motanul copilului acasă”

Intr-un interviu din 1995, Maria Basescu (66 de ani) a dezvaluit ca era casnica din 1980, cand avea 29 de ani. “De 15 ani sunt casnica. Nu am fost asa dintotdeauna. Cand m-a cunoscut sotul meu lucram in turism, pe Litoral. Si imi placea foarte mult, pentru ca totdeauna mi-a placut societatea, oamenii. Sa fie multi oameni in jurul meu.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, imi placea compania, agitatia. Oricum, acum e prea tarziu. Dupa o pauza de 15 ani e greu sa-ti reiei activitatea. Mi-am iesit din mana, cum se spune”, a marturisit Maria Basescu.

Citeste si: Traian Băsescu spune adevărul despre campania de vaccinare din România! "Ne îndreptăm spre o catastrofă..."

Între timp, Maria Băsescu nu a fost o prezență activă în spațiul public, așa cum a este fostul președinte al României, Traian Băsescu, care merge în emisiunile TV acolo unde discută probleme țării, dar și

Ce pensie încasează Maria Băsescu în fiecare lună

ale guvernării.

Maria Băsescu încasează lunar suma de 700 de lei, o sumă infimă în comparație cu pensia specială pe care o primește soțul ei, Traian Băsescu. De asemenea, fostul șef al statului încasează și o indemnizație de fost președinte. Pensia pe care o ia Traian Băsescu este de 24.000 de lei, scrie redacția.ro

Traian și Maria Băsescu