Pensii cu 25% mai mici pentru acești români! Anunțul momentului, făcut de oficiali: "Până la finalul lunii septembrie vom adopta legea"

In articol:

Oficialii au decis micșorarea cu 25% a anumitor pensii, pe care foarte mulți români le încasează lunar. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp, iar legea se preconizează că va fi adoptată până la finalul lunii septembrie.

Iată ce cetățeni sunt vizați!

Pensii mai mici cu 25% pentru mai mulți români

În urmă cu puțin timp, oficialii au făcut anunțul momentului. Anumite pensii vor fi micșorate cu până la 25%, la finalul lunii acesteia, când legea va fi adoptată. Este vorba despre legea pensiilor speciale, care va avea o nouă formă, potrivit lui Alfred Simonis, Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor.

„Decizia Curţii nu e atât de vehementă. Lasă o portiţă. Cred că până la finalul lunii septembrie, vom adopta legea în noua formă, cu modificările cerute de Curtea Constituţională”, a explicat Alfred Simonis.

Oficialul a mărturisit, în cadrul interviului televizat, că această schimbare îi va viza pe toți românii care încasează indemnizații speciale de la stat.

„Toate categoriile de pensii speciale din România, respectând decizii. Poate cineva ne va întreba de ce nu le tăiaţi de tot, ca la parlamentari. Acolo unde am putut să o facem, pentru că este lege distinctă, am făcut-o. Am tăiat la parlamentari, la magistraţi şi la alte categorii. Nu le mai poţi tăia. Pentru că sunt unele decizii care spun că nu au… Şi într-adevăr, la nivel european există conceptul ăsta, magistraţii au în toată lumea pensii speciale”, a mai transmis Președintele interimar al Camerei Deputaților, potrivit româniatv.ro .

Anunțul despre pensiile speciale! [Sursa foto: Captură YouTube]

Anunțul făcut de Alfred Simonis despre pensiile speciale: „Trebuiesc impozitate”

Conform declarațiilor făcute de către Alfred Simonis, pensiile speciale vor fi impozitate de la 10% până la 25 la sută, în funcție de plafonul maxim stabilit.

De asemenea, oficialul a precizat că această decizie este necesară, având în vedere cifrele care au apărut în spațiul public, privind sumele uriașe încasate de anumiți români de la stat.

„Trebuiesc impozitate şi dacă nu le putem elimina, cum mi-aş dori, şi eventual să stabilim un principiu şi nişte gradaţii foarte clare pentru fiecare categorie în parte, măcar să le impozităm, să le diminuăm, pentru că pensii de tipul celor pe care le-am văzut în spaţiul public de 30, 40, de 70.000 de lei pensie specială în România, e mai mult decât nesimţită. Poţi să ai pensie cât ai contribuit, în privat, de exemplu.

Dar dacă tu ai pensie specială pentru că ai fost nişte şmecherii şi ai cumulat cea de şef de penitenciar, cu şef de tribunal şi ai 70 şi ceva de mii de lei pensie, e mai mult decât nesimţit. Şi trebuie să avem o sumă maximă peste care nu se poate trece”, a mai spus Alfred Simonis.

Anunțul făcut de Alfred Simonis! [Sursa foto: Facebook]