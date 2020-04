Ion Cârstoiu vrea să ajute din nou financiar un spital, după ce anul trecut a donat 10.000 de euro spitalului din Câmpulung, pentru cumpărarea unui incubator. În februarie 2019, Ion Cârstoiu, un pensionar din Aninoasa (județul Argeș), și-a donat economiile de-o viață, circa 10.000 de euro, spitalului din Câmpulung. La 78 de ani, bătrânul cu o pensie de 1.500 de lei a decis atunci că trebuie să facă o faptă bună, marcat fiind de o întâmplare petrecută în tinerețe.

”Eram cu o femeie, stăteam cu ea, a rămas însărcinată și eu i-am zis să-l dea afară, așa i-am zis. Așa că avortul ăla m-a marcat toată viața, dar cum nu mai pot întoarce timpul, am decis să fac o faptă bună cu banii strânși o viață”, ne-a povestit Ion Cârstoiu.

Pensionarul cu suflet mare locuiește într-o casă modestă, de cărămidă, dar spune că nu are nevoie de nimic, tocmai de aceea nu are apă curentă sau frigider. E dezamăgit de reacția oamenilor din jur, care s-au distanțat de el după ce acesta a donat toți banii strânși spitalului din Câmpulung. ”Se uită mulți ciudat la mine, mi-au reproșat destui că de ce n-am investit în sat la noi, într-o clădire sau altceva. Dar eu asta am vrut să fac și sunt împăcat cu mine”, ne-a povestit Ion Cârstoiu.