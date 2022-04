Pentagonul anunță un scenariu “categoric” pentru Ucraina! Ce spune despre obiectivele lui Putin

In articol:

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a declarat recent, în cadrul unei conferințe de presă, că Ucraina are șanse mari să câștige războiul cu Rusia. John Kirby, a adăugat, de asemenea, că planurile lui Vladimir Putin au fost date peste cap, pentru că liderul de la Kremlin nu a reușit să-și atingă încă obiectivele.

Citeste si: Ce a descoperit spionajul german, după ce a interceptat conversații între soldații ruși: „Mai întâi civilii sunt interogați, apoi sunt împușcați”

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, este de părere că Zelenski și armata lui au șanse reale de câștig în războiul cu Rusia. Oficialul de la Casa Albă a analizat activitatea militară a ucrainenilor și a dedus că rezultatele sunt unele pozitive: “Desigur că pot câștiga asta. Dovada este literalmente în rezultatele pe care le vedeți în fiecare zi… ei pot câștiga categoric. Ucrainenii luptă cu vitejie pentru țara lor. Și i-au negat domnului Putin atât de multe dintre obiectivele sale strategice. Deci, categoric, pot câștiga.”, a declarat Kirby, potrivit The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Antonia, apariție neașteptată pe rețelele de socializare, fără lenjerie intimă! Cum a reacționat Alex Velea- kfetele.ro

Citeste si: Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Fostul ministru merge după gratii- bzi.ro

John Kirby, a vorbit și despre strategia adoptată de Putin, în războiul cu Ucraina.Oficialul a declarat că liderul de la Kremlin nu a reușit să-și atingă până acum obiectivele, chiar dacă spune că operațiunea militară se desfășoară conform așteptărilor: “Și dacă te uiți la ceea ce au reușit să facă până acum, domnul Putin a realizat fix zero dintre obiectivele sale strategice în interiorul Ucrainei.

Citeste si: Tensiuni tot mai mari între Ucraina și Ungaria! Oficialii de la Budapesta, dispuși să accepte plata în ruble a importurilor de gaz rusesc

Nu a luat Kievul. Nu a răsturnat guvernul. Nu a îndepărtat Ucraina ca stat național. Și a preluat controlul doar asupra unui număr mic de așezări.” , a adăugat Kirby.

Mr Putin has achieved exactly zero of his objectives inside Ukraine. He didn’t take Kyiv. He didn’t topple the government. He didn’t remove Ukraine as a nation state. pic.twitter.com/0TpVlrkhps