„Pentru că este vară ” Anna Lesko a renunțat de tot la haine în vacanță! A făcut ravagii cu posteriorul la vedere

Anna Lesko a dat peste cap tot internetul din nou după ce a postat în mediul online o serie de imagini din vacanță, în costum de baie. Ca de obicei, lipsită de orice inhibiție, artista le-a arătat admiratorilor ei formele cu care a fost înzestrată de la Mama Natură.

La cei 44 de ani ai săi, dar și cu un copil de 8 ani, cântăreața dovedește pe zi ce trece că vârsta nu este decât un număr și că frumusețea și tinerețea sunt cu adevărat stări de spirit care se reflectă inclusiv în ceea ce privește aspectul fizic.

În aceste momente, Anna Lesko se află în vacanță cu fiul ei în Italia, într-o locație exotică, cu palmieri și mult soare. Costumele de baie au devenit pentru artistă uniforme de vacanță, însă are grijă ca de fiecare dată să le aleagă pe cele care îi pun cel mai bine în evidență trupul tras prin inel, dar să se și poată „juca” cu decupajele după bunul plac, așa cum a făcut de această dată! Da, imaginile cu Anna Lesko în costum de baie au fost pe placul tuturor, însă cea mai apreciată de fani a fost cea în care artista își lasă posteriorul la vedere.

„Da, pentru că este vară și amintirile abia așteaptă să se întâmple. Bună dimineața!”, a scris Anna Lesko în mediul online, în dreptul imaginilor postate.

Cum se menține în formă Anna Lesko la 44 de ani?

Anna Lesko are grijă la felul în care arată și tinde să aibă zi de zi un stil de viață echilibrat, fără excese de niciun fel.

În ciuda aparențelor, nu este deloc fana curelor de slăbire, ci mai de grabă a unui stil de viață sănătos și activ.

„Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului (cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic, este o cură drastică, între 7 și 14 zile.Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an). Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a spus Anna Lesko în Viva.

