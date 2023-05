"Pentru mine este evenimentul anului". Simona Trașcă, extrem de emoționantă pentru revenirea fiului său în țară. Vedeta nu l-a mai văzut de doi ani | EXCLUSIV

In articol:

Simona Trașcă are un eveniment extrem de important în familiei. Fiul vedetei și soția acestuia au revenit în România, după doi ani.

Cuplul este stabilit în Canada, iar fosta vedeta TV îl vizitează ori de câte ori are ocazia.

Totuși, anul trecut nu a mai reușit să ajungă din cauza pandemiei, iar tinerii s-au hotărât să vină ei în România. Din păcate, până la urmă nici cei doi îndrăgostiți nu au mai putut să revină în țară anul trecut așa că vizita a fost mutată pentru anul acesta. Fiul Simonei Trașcă plănuiește să își serbeze și ziua de naștere în țară, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit recent cu vedeta și au aflat toate detaliile.

Simona Trașcă, revedere emoționantă cu fiul său

Vedeta ne-a mărturisit că abia aștepta acest moment, iar deocamdată nici nu și-a făcut planurile pentru restul verii. Simona Trașcă este cu atât mai bucuroasă cu cât fiul ei a decis să își serbeze ziua de naștere în România, alături de familie.

"Ce contează pentru mine acum cel mai mult și numai la asta mă gândesc, deci abia după ce pleacă ei să îmi fac și eu planurile pentru vară, vine fiul meu cu soția lui. Nu l-am mai văzut de doi ani, pentru mine cred că este evenimentul anului.

Am fost și eu în Canada, eu venit și ei aici, dar acum nu au mai venit de doi ani. Anul trecut trebuia să merg eu și până la urmă nu am ajuns așa că au zis ei că vin și nu au reușit nici ei. Acum vin ei în România, o să fie ziua fiului meu și vrea să o facă cu noi aici anul acesta și vine cu soția. Pentru mine este evenimentul anului pentru că îl văd o dată pe an de obicei și este cel mai important pentru mine", a povestit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, vacanță de vis la Monaco

Anul acesta de 1 Mai, vedeta TV a decis să dea distracția de la Mamaia pe relaxarea de la Monaco și ne-a împărtășit toate detaliile din sejurul său. Dacă prețurile sunt comparabile, când vine vorba de distracție cluburile de la Mamaia câștigă detașat.

"La prețuri mi s-a părut că eram la Mamaia, numai că am fost la Monaco. Ceea ce mă face să mai merg și cu altă ocazie. Ne-am plimbat, nu am prins vreme frumoasă. Nu ne-am orientat bine pentru că nu este sezon și am fost cu o prietenă, noi credeam că este mai cald acolo ca aici și nu a fost să fie, dar ne-am relaxat.

Amândouă aveam nevoie să mergem. Eu simțeam nevoia să mă detașez, ea era după o despărțire și a fost perfect, în afară de faptul că nu a fost vreme de plajă, iar eu asta mi-am dorit foarte mult", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Distracția de la Mamaia nu se compară cu nimic

Vedeta ne-a dezvăluit că totuși distracție ca la Mamaia rar ai șansa să găsești și cluburile de la Monaco nu pot fi comparate cu petrecerile de pe litoralul românesc. Mamaia are loc fruntaș când vine vorba de petreceri, mai ales vara și de 1 Mai.

"La Mamaia distracția e mai mare clar, eu sunt sinceră! Am simțit nevoie de altfel de vacanță, nu am simțit nevoia să merg în cluburi, am vrut mai mult liniște și este total diferit de litoralul nostru. La Mamaia este distracția aia mișto, deja se știe!

Dacă simți nevoie de distracție acolo este destinația, eu aici la Monaco mi-am dorit foarte mult să mă relaxez, să mă liniștesc și să stau la plajă, dar nu a fost să fie cu plaja, din cauza asta am considerat că am luat țeapă și mi-a părut într-un fel rău pentru că așa e frumos", ne-a mai povestit ea, în urmă cu câteva săptămâni.

