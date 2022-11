"Pentru mine nu există mamă vitregă!" Fiica lui Liviu Vârciu, radicală în privința Andei Călin! Cum privește Carmina relația tatălui ei cu actuala parteneră?

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fiica cea mare a lui Liviu Vârciu are o legătură specială cu prezentatorul TV, însă mulți s-au întrebat și cum vede adolescenta relația tatălui său cu actuala lui parteneră.

Iată de ce nu o poate numi Carmina "mamă vitregă" pe Anda Călin!

Carmina Vârciu: "Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi"

Carmina Vârciu este destul de radicală atunci când vine vorba despre relația cu actualii parteneri ai părinților ei. Chiar dacă s-a maturizat și a înțeles faptul că despărțirea dintre Ami Teiceanu și Liviu Vârciu a reprezentat o alegere înțeleaptă, tânăra nu concepe ideea de mamă sau tată vitreg: "Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe. Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e, drum bun, cale bătută. Avem un copil, vorbim când e necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui.

Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea. Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt. Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia cu care ai mei și-au refăcut viața.", a declarat Carmina Vârciu, pentru fanatik.ro.

Carmina Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Ami Teiceanu și Liviu Vârciu sunt alături de fiica lor, la orice pas

Deși s-au despărțit, Liviu Vârciu și pe Ami Teiceanu au avut grijă să fie alături de fiica lor, în permanență. Carmina are parte de susținerea ambilor părinți și spune că cei doi o sprijină la orice pas: "Așa cum o face și mami, tati mă susține în orice aș vrea să fac. Dacă mâine mă trezesc și vreau să fiu un medic, mi-ar zice că nu-i de mine, să mă las de treabă. Dar, dacă vreau, pot să încerc. Mutarea singură am luat-o ca pe un experiment. Mă trezesc dimineața și îmi dau seama că sunt un adult responsabil. La început a fost un pic greu, având în vedere că am crescut cu mama și dacă era ceva, făcea mama.", a mai spus fiica lui Liviu Vârciu, pentru sursa citată.

Carmina Vârciu și mama ei, Ami Teiceanu [Sursa foto: Instagram]

Carmina și Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]