Pentru o vopsire in camp electrostatic profesionala vezi detalii pe electrostatica.ro!

Vopsirea in camp electrostatic foloseste particule de vopsea incarcate pozitiv dintr-un pistol special pentru a acoperi suprafetele metalice impamantate. Procesul este similar cu acel moment in care electrizam un balon, moment in care parul va fi atras de acesta si se va invasura in jurul lui. Acest lucru are ca rezultat aplicarea unui strat uniform, cu putina pulverizare si pierderi extrem de mici de vopsea.

Acest proces, utilizat pe scara larga in industria auto de exemplu, poate functiona si face adevarate minuni si pentru casa sau afacerea ta. Este deja utilizat in aplicatii comerciale pe lucruri precum garduri metalice, balustrade, usi si ferestre, aceste obiecte mari se dovedesc dificil de expediat la un magazin de vopsire cu pulbere. De asemenea, vopsirea in camp electrostatic este ideala si pentru colorarea electronicelor si electrocasnicelor metalice.

Procesul de vopsire electrostatica

Metodele electrostatice utilizeaza echipamente specializate, cum ar fi un pulverizator HVLP – high volume, low presure (volum mare, presiune scazuta) sau un pistol de asistare a aerului. Consumabilele sunt aceleasi cu orice alt proiect de vopsire prin pulverizare.

Orice profesionist care se ocupa cu vopsirea in camp electrostatic, urmeaza anumiti pasi specifici in momentul in care trebuie vopsite diverse componente, astfel incat rezultatul final sa poata fi unul de cea mai buna calitate. Vopsirea in camp electrostatic este un proces care implica un proces nu foarte complex, insa, obligatoriu sunt necesare echipamente profesionale si cunostinte specifice in domeniu.

Majoritatea vopselelor sunt uscate in cateva ore, cu perioade de vindecare completa pana la 24 de ore. Daca veti apela la un profesionist adevarat in domeniu, veti putea fi anuntati cu exactitate atunci cand puteti utiliza suprafetele proaspat acoperite. Acest lucru depinde de obicei de suprafata, de tipul vopselei si asa mai departe.

Alternativ, multi profesionisti au si un magazin cu o cabina speciala pentru realizarea procesului de vopsitorie, cabine care trebuie sa fie amenajate special astfel incat suprafetele vopsite sa nu capete nici un fel de impuritate.

Cum functioneaza vopsirea prin pulverizare electrostatica?

Principiul este unul foarte simplu si functioneaza folosind ioni incarcati pozitiv atasati particulelor atomizate. Aceste particule graviteaza catre suprafata metalica impamantata, incarcata negativ. La fel ca un balon cu electricitate statica, incarcatura „lipeste” particulele colorate de obiect si le disperseaza uniform. Dincolo de asta, seamana cu vopsirea standard cu spray fara mizerie. Se face la fata locului, cu nuanta umeda, care necesita 12 pana la 24 de ore pentru a se usca in totalitate, dar sunt adesea uscate la atingere in doar cateva ore. Adresati-va unui profesionist in domeniu cand puteti incepe din nou utilizarea echipamentului vopsit, pentru a putea fi sigur ca nu riscati deteriorarea suprafetelor.

De ce este mai eficient un pistol de pulverizare electrostatic?

Metoda pistolului de pulverizare incarca particulele, astfel incat acestea sunt atrase de suprafata metalica impamantata. In loc sa sufle pe langa obiectul pe care il acoperiti printr-o metoda traditionala, particulele se vor deplasa catre obiectul pe care il pulverizati, la fel ca un magnet pe suprafata metalica. Aceasta se incheie cu mai putin de 5% „resturi” fata de o metoda standard, caz in care se poate risipi de la 20% la 60% sau mai mult.

De departe, vopsirea in camp electrostatic este o metoda extrem de eficienta si durabila. Desi vopsirea electrostatica este de obicei mai durabila decat metodele traditionale, calitatea si grosimea stratului de acoperire determina durabilitatea. Intrebati un specialist in domeniu ce produse utilizeaza si cu ce garantie vine o astfel de lucrare, iar pentru anumite tipuri de obiecte, iti recomandam sa compari acoperirea cu pulbere cu vopsirea prin pulverizare pentru cel mai durabil finisaj disponibil.

