Mai exact, acum șase ani, Oana Roman ajungea, de urgență, la spital. Avea nevoie de o operație complicată, dar abosulut necesară, pentru a scăpa cu viață.

”Este ziua în care m-am născut încă o dată. Ziua în care echipa de doctori de la Sanador condusă de dl Dr Gabriel Mitulescu m-a operat pentru a-mi salva viața, dându-mi o nouă viață! După o intervenție de aproape 7 ore am primit o nouă existență și viața mea a pornit pe un nou drum. Aveam acasa un bebeluș de 2 luni și jumătate , care avea nevoie de mine, și Dumnezeu, prin mâinile acestui doctor extraordinar, m-a salvat! A fost cea mai grea cumpănă a vieții mele și mulțumesc Domnului și doctorului Mitulescu , întregii echipe de doctori, anesteziști, asistente și infirmiere pentru că am reușit să înving. 1 mai va rămâne pentru mine ziua în care m-am născut a doua oară! Această poză nu arată suferința prin care am trecut pentru că atunci nu am dorit să spun public prin ce trec, dar cele aproape 5 zile petrecute la reanimare după operație au fost cele mai grele din viața mea! Totul s-a terminat cu bine însă și sunt recunoscătoare!”, este mesajul pe care Oana Roman l-a transmis, anul trecut, chiar de 1 Mai.

Oana Roman a născut în luna februarie a anului 2014 o fetiţă perfect sănătoasă. La patru zile de la cezariană, operaţia Oanei a început să sângereze, iar ea a mers la spital. Vedeta a fost la un pas de a face septicemie, pentru că operaţia de cezariană a fost urmată repede de complicaţii. Primul semn că ceva nu este în regulă a fost faptul că tăietura nu se cicatriza și sângera.', a povestit Oana Roman cu lacrimi în ochi. Oana a mers la spital, unde a fost operată, dar infecţia a revenit, afectând muşchiul peretelui abdominal şi intestinul gros. Situația nu s-a îndreptat nici după a doua operaţie, astfel că ea a apelat la alt medic, de la Spitalul Sfânta Maria. Cea de-a treia intervenție a durat mai mult decât se aşteptau toţi. Oanei i-a fost tăiată o bucată din muşchiul abdominal, iar în locul acestuia chirurgul i-a montat o plasă, reușind să-i salveze intestinul gros, deşi acesta îi fusese atacat puternic de infecţie.

Oana Roman, afectată financiar grav de pandemia de coronavirus

Oana Roman a precizat că problemele din căsnicia ei cu Marius au dispărut. Perioada izolării i-a apropiat și mai mult pe cei doi soți, iar acum nu se mai gândesc la divorț. "Să știi că este o perioadă în care, culmea, ne-am apropiat mult. Este o perioadă în care ne-am certat foarte puțin, mult mai puțin decât ne certam înainte. Și, per total, toată această perioadă în care am stat împreună –lucru care nu mi s-a întâmplat de foarte mult timp – a fost, și este, de bun augur din punct de vedere al relației noastre personale. Și Doamne ajută să o ținem tot așa de acum încolo. Chiar pot spune că, din punctul ăsta de vedere, izolarea a fost un lucru bun pentru noi și este un lucru bun pentru noi pentru că suntem ok. Suntem chiar ok! Doamne ajută!", a declarat Oana Roman într-un interviu pentru ciao.ro. "Cu banii... ce să zic... e complicat pentru că eu nu mai am clienți care funcționează. Unul din clienții mei și-a reorientat activitatea și, mă rog, o să reîncepem să colaborăm un pic, dar evident că nu mai sunt aceiași bani că înainte. Mai aveam niște bani... încep să se ducă... și tot îmi caut divese colaborări din care cât de cât să reușesc să câștigăm niște bani încât să putem să supraviețuim în această perioadă. Marius nu poate lucra deloc pentru că el era șofer la o companie de ridesharing și, practic, activitatea lor acum s-a stopat... și-mi este și frică să îl las să meargă, să fiu sinceră. Iar eu încerc să mă reorientez cât pot de mult, să lucrez online să mai câștig cât pot din zona asta, dar evident că este complicat. Mama are pensie, ne mai ajutăm și cu asta. Știu că toată lumea a titrat că Oana Român a dat faliment și trăiește din pensia mamei. Nu, nu trăiesc doar din pensia mamei, mai aveam și eu niște bani puși deoparte. Nu foarte mulți, dar aveam. Mai iau câte un ban de ici-colo, dar cu siguranță veniturile nu sunt aceleași", a mai spus Oana Roman.