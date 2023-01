„Pentru orice ieșire trebuia să mă justific.” Oana Roman, mărturisiri dureroase despre relația cu Marius Elisei. Ce a fost nevoită să suporte vedeta în căsnicia cu fostul soț

In articol:

În urmă cu câteva zile, Oana Roman a anunțat în mod public faptul că relația dintre ea și Marius Elisei a ajuns definitiv la final. Vedeta le-a confirmat fanilor ei ceea ce deja bănuiau de mai mult timp, având în vedere că a dat de înțeles că trece printr-o serie de schimbări radicale, la care, atât ea, cât și fiica

Oana Roman: „Pentru orice ieșire trebuia să mă justific.”

sa trebuie să se adapteze. Cu numai câteva minute în urmă, Oana Roman a făcut o serie de noi dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Marius Elisei, după ce aseară și-a oferit „luxul” de a ieși în oraș alături de o prietenă. După mult timp, a simțit că profită din plin de binemeritata întâlnire

Fiica lui Petre Roman a mărturisit că a fost pentru prima dată după mulți ani când a simțit cu adevărat că se poate bucura de o seară a „fetelor”, pentru că în relația cu Marius Elisei era de fiecare dată condiționată să ofere explicații când ieșea din casă. Acum, odată cu ruperea relației, vedeta a putut să se relaxeze pe deplin, să profite la maxim de clipele petrecute în compania prietenei sale și să lase la o parte sentimentul de vinovăție care o copleșea în trecut.

„Nu se întâmplă lucruri spectaculoase în viața mea în momentul acesta, căci stau mai mult acasă. Aseară am ieșit la masă cu o prietenă și am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie pentru că am stat numai în casă zilele astea și nu îmi place să stau în casă. Eu sunt dependentă de multă activitate și nu-mi place să stau în loc, dar aveam nevoie aseară să ies și să nu mă simt vinovată că am ieșit cu o prietenă în oraș, așa cum m-am simțit ani de zile când, practic, pentru orice ieșire trebuia să mă justific.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Isa suferă în urma despărțirii părinților ei?

De asemenea, Oana Roman a dezvăluit că, în această perioadă, preferă să stea cât mai mult timp în prezența fiicei sale, pentru că are nevoie ea. Se pare că destrămarea relației a afectat-o în egală măsură și pe micuță, Isa fiind foarte atașată de tatăl ei.

„În rest, stau mult cu Isa pentru că are nevoie de prezența mea.”, a completat Oana Roman.