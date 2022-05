Pentru prima dată în istorie, FIFA convoacă femei arbitru la Cupa Mondială a bărbaților. Cum se schimbă lucrurile în arbitrajul fotbalului românesc? | EXCLUSIV

In articol:

Pentru prima dată în istoria de 92 de ani a Cupei Mondiale de fotbal masculin, Comisia de Arbitraj FIFA a numit trei arbitri femei și trei asistente în echipa care va oficia turneul final din Qatar, la finalul acestui an.

Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitraj FIFA: „Sper ca, în viitor, selecția oficialilor femei de elită pentru competițiile importante ale bărbaților să fie văzută ca ceva normal.”

Cei trei arbitri femei convocate la Cupa Mondială sunt Stephanie Frappart, care a condus deja partide din calificările competiției și din Champions League, Salima Mukasanga, care arbitrează în competițiile de top din Africa, precum Cupa Africii pe Națiuni și Champions League-ul feminin, și Yoshimi Yamashita, care a arbitrat la Cupa Mondială feminină și la Jocurile Olimpice de vară.

„Această convocare încheie un proces amplu care a început în urmă cu mulți ani cu detașarea arbitrilor femei la competițiile FIFA masculine de juniori și seniori. În acest fel, noi subliniem clar că nu genul, ci calitatea contează pentru noi. per ca, în viitor, selecția oficialilor femei de elită pentru competițiile importante ale bărbaților să fie văzută ca ceva normal și nu ca ceva senzațional. Ele merită să fie la Cupa Mondială pentru că au livrat constant la cel mai înalt nivel, și acesta este factorul important pentru noi”, a declarat Pierluigi Collina, fost arbitru internațional și actualul președinte al Comisie de Arbitraj FIFA.

Ion Crăciunescu, fost președintele al Comisiei Centrale a Arbitrilor: „Femeile ne-au depășit pe noi, bărbații, cu mult, ca performanță în arbitraj, pe plan internațional.”

În total, 36 de arbitri centrali, 69 de asistenți și 24 de arbitri VAR vor face parte din lotul pentru Qatar, însă FIFA asigură că aceștia vor fi monitorizați în continuare, până la turneul final, pentru a se asigura că îndeplinesc cele mai înalte standarde.

Întrebat de evoluția arbitrajului feminin din ultimele decenii, Ion Crăciunescu, fost arbitru FIFA, a declarat că femeile au ajuns chiar să depășească standardele de arbitraj ale bărbațilot în competițiile mari.

„Când am fost la Comisia Centrală a Arbitrilor, eu le-am dat meciuri în Divizia A unor asistente, pentru că eu am promovat foarte mult arbitrajul feminin. Din păcate, a venit o epocă acolo în care s-a făcut o declarație conform căreia femeile nu prea au cum să arbitreze...ceea ce mi s-a părut o mare greșeală. La un moment dat, când un instructor UEFA a venit și a făcut o analiză la comisia centrală de arbitri, ne-a felicitat într-o sală plină cu arbitri, bărbați și femei, pentru că am promovat femeile în arbitraj și a zis dânsul atunci că eram cam pe locul 3 în Europa în ceea ce privește promovarea arbitrajului feminin. Au urmat câteva arbitre care au fost de succes, precum Gabriela Dănănae, care au arbitrat și meciuri mari internaționale. Femeile ne-au depășit pe noi, bărbații, cu mult, ca performanță în arbitraj, pe plan internațional”, le-a spus Ion Crăciunescu jurnaliștilor WOWbiz.