Pepe a intrat în lumea afacerilor. Ce business i-a deschis artistul soției sale, Yasmine Pascu? ”Poate să fie de viitor chiar și pentru copiii mei”

Pepe este unul dintre artiștii cu ștate vechi din țara noastră. Piesele sale au trecut testul timpului, cele noi ajung mereu în topuri, iar el face performanță în orice rol este pus: cântăreț, prezentator sau actor.

Însă, dincolo de toate acestea, mai nou, moderatorul show-ului de transformări este și om de afaceri.

Conform declarațiilor sale, de ceva timp a intrat în lumea afacerilor, având acum propriul magazin cu haine.

Pepe și-a deschis propriul magazin de haine

El spune că aduce articolele vestimentare din Italia, calitative și la prețuri accesibile pentru toată lumea și deja comenzile au început să curgă.

Magazinul este și fizic, și în online, astfel că și profitul este pe măsură. Contează, spune el, și publicitatea de care afacerea are parte, dar și modul în care soția sa gestionează totul.

Căci da, Yasmine Pascu este cea care a preluat frâiele afacerii, pe care ei nu o consideră deloc a fi una riscantă, ba din contră, este un domeniu în care pot să crească constant și foarte rapid.

Căci, așa cum subliniază el, oamenii nu se vor opri niciodată din a face cumpărături, iar hainele vor fi mereu la mare căutare.

”Nici nu m-am gândit la profit. Este o afacere frumoasă, aveam un spațiu de mulți ani, este al meu, nu plătesc chirie! Am adus haine foarte frumoase, în acest moment sunt și eu îmbrăcat cu haine de la mine, nu sunt deloc scumpe, sunt accesibile pentru toată lumea și sunt calitative. Sunt cumpărate din Italia, de la brand-uri celebre, dar nu pe plan mondial, care au deja o super reclamă. E o afacere de care se ocupă Yasmine și care poate să crească de la zi la zi, de la săptămână la săptămână. Avem și site, deci chiar dacă magazinul fizic este închis, afacerea merge, se vând lucrurile foarte bine online! De publicitate nu îmi fac griji. Ne ocupăm și eu, dar și Yasmine de asta. Oamenii care mă urmăresc au aflat de afacere într-un timp scurt, o săptămână sau două. Sunt și comenzi online, dar și oameni care vin acolo. Avem și private shopping, adică se poate închide magazinul! Nu este ceva extrem de complicat, nu este o marfă care să se strice, nu este un restaurant unde să se strice mâncarea sau unde ai nevoie de mulți angajați! Ne ocupăm direct de asta, e ușor! Pare complicat, dar, până la urmă, nu e ceva riscant!”, a spus Pepe, conform Ego.ro.

Pepe declară că ideea a fost a lui și i-a venit după ce a petrecut câteva clipe la o terasă din București. Deținea spațiul care acum a devenit magazin, apoi a mai fost nevoie doar să-și pună ideea în practică și spune că nu regretă niciun moment.

Știe că este o afacere de viitor, ușor de manageriat și care nu se va demoda niciodată. Plus că le aduce, pe lângă profit, deși nu au luat asta inițial în calcul, și o împlinire sufletească, bucurându-se că noua ocupație este una care îi și relaxează.

”A mea. Am avut spațiul închiriat timp de un an și ceva, după ce a fost salon de frumusețe. Cineva făcuse bar în locația respectivă, dar a reziliat contractul. După ce s-a întâmplat acest lucru, m-am dus întâmplător pe Calea Victoriei. Am stat la un cocktail și în fața mea era un magazin de haine. Am zis: „De ce nu fac eu un magazin de haine?”. E mai ușor de avizat, de ținut în frâu! Nu se demodează nimic, nu se strică nimic! Nu ai un termen de 2 săptămâni în care trebuie să vinzi. Avem tot ce ne trebuie, este o ocupație frumoasă și pentru ea! E o afacere care poate să fie de viitor chiar și pentru copiii mei”, a mai completat artistul.