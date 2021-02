Pepe a spus tot adevărul despre divorțul de Raluca Pastramă! Motivul pentru care au ajuns la despărțire: "Am respectat decizia..."

feb 1, 2021 Autor: Adriana Raiciu

Vestea că Pepe și Raluca Pastramă au decis să meargă pe drumuri diferite a surprins o țară întreagă. Cei doi părinți au avut parte de un divorț complicat. În primă fază, artistul a declarat faptul că își dorește ca procesul să fie unul liniștit, însă, în timp, lucrurile s-au complicat destul de tare.

La momentul actual, Pepe și Raluca Pastramă sunt în plin proces de divorț, iar cântărețul face primele declarații despre ultima perioadă din viața lui.

Pepe, declarații despre divorțul de Raluca Pastramă

În cadrul unui interviu, artistul a vorbit despre relația pe care o are acum cu fosta lui soție, Raluca Pastramă. Se pare că foștii soți au decis să aibă o relație bună, de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.

"Pe plan personal sunt foarte bine, exact cum ne-am propus de la început, aşa suntem în momentul ăsta. Am spus şi în alte interviuri că dacă au mai fost alte ambiţii, derapaje, nu au fost din partea mea şi nici nu mai contează. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au echilibrat, s-au rezolvat. Am înţeles de la bun început cum stau lucrurile, am respectat decizia şi mergem mai departe, ne creştem frumos copiii şi ne-am înţeles cât se poate de amiabil şi de normal." , a declarat Pepe, pentru VIVA .

De asemenea, Pepe mai adăugă faptul că el și fosta lui soție au înțeles faptul că lucrurile nu au mai mers întrei și au decis să pună stop relației. La momentul actual, acesta declară faptul că se gândește la educația și fericirea celor două fetițe.

"Am învăţat să fim fericiţi şi să ne bucurăm de viaţă, avem doi copii frumoşi, aşa că nu-mi doresc decât să ne bucurăm de creşterea şi de evoluţia lor.

Cu siguranţă viaţa îmi va oferi surprize sentimentale şi nu neapărat că le aştept repede sau mă grăbesc. Nici nu încape discuţia. Suntem oameni tineri, oameni frumoşi, iar dragostea nu are vârstă. Şi nu cred că asta e dorinţa prioritară în momentul de faţă. Acum ne axăm pe creşterea copiilor, pe educaţia lor, care e cea mai importantă, şi pe carieră. Mai departe, dragostea vine, că a venit mereu şi, chiar dacă a şi plecat, întotdeauna apare o luminiță la capătul tunelului. Nu despre asta este vorba. Mi se pare că e totul atât de normal şi de firesc, încât nici nu cred că trebuie să acord importanţă acestui subiect.", a mai adăugat Pepe.