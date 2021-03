Pepe a trecut peste divorțul de Raluca Pastramă! Ce a făcut artistul cu verigheta

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat pe data de 8 februarie la notar. Cei doi au fost căsătoriți timp de 8 ani de zile, iar împreună au două fetițe: Maria și Rosa Alexandra. Fanii sperau că între cei doi ar mai putea exista o șansă de împăcare, însă nimic nu le-a stat în calea despărțirii definitive. În jurul acestui divorț au existat destul de multe acuzații, în special cele de infidelitate la adresa Ralucăi Pastramă.

Pepe și Raluca Pastramă le dau acum de înțeles fanilor că nu există cale de întoarcere cu privire la despărțirea dintre ei. La puțin timp după anunțul despărțirii, Pepe încă era surprins în timp ce purta verigheta pe deget. Fanii au interpretat acest gest ca o dovadă că încă are sentimente pentru fosta lui soție.

În cel mai recent concert online de pe contul său de Youtube, Pepe a avut-o ca invitată pe cântăreața Elianne. În secțiunea de comentarii, internauții au întrebat-o pe artistă dacă are iubit. Când a venit vorba de inele, Pepe a recunoscut ce s-a întâmplat cu verigheta sa, pe care a renunțat să o mai poarte.

Elianne: Am iubit. Nu am inelul pe degetul potrivit, dar se întâmplă.

Pepe: L-am uitat și eu în dormitor. L-am uitat, de fapt, în sertar și am pierdut și cheia sertarului.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Pepe, alături de cântăreața Elianne[Sursa foto: Captură YouTube]

Pepe, declarații despre viața de burlac: „Sunt un tătic sexy”

Pepe a făcut declarații despre modul în care își petrece timpul de când a devenit din nou un bărbat singur.

Celebrul artist a menționat că „burlac” nu este termenul care i se potrivește cel mai bine. În această perioadă, artistul vrea să se focuseze în special pe carieră.

Citeste si: Raluca Pastramă l-a dat uitării pe Pepe?! Ce mesaj a postat fosta soție a artistului: "Primăvara începe cu tine"

„Nu ştiu dacă burlac este termenul potrivit pentru mine. Din punctul meu de vedere, sunt un bărbat asumat, sunt un tătic cât se poate de grijuliu şi de normal, sunt un artist care are grijă de tot ceea ce face şi ce pregăteşte pentru viitor, pentru că am nevoie de continuitate şi respect. Am confirmat în 21 de ani de carieră şi vreau să o fac şi de aici încolo. Cred că mă consider un bărbat normal şi norocos că până acum am avut multe întâmplări frumoase în viaţa mea şi nu îmi place să mă gândesc la eşecuri. Mai repede sunt un tătic sexy decât un burlac", a declarat Pepe, conform VIVA .