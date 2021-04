Pepe, abandonat ”în fundul gol” pe câmp?! Ce s-a ales de foștii colegi din ”Latin Expres” după ce s-au lăudat că l-au umilit pe solist? Dezvăluiri exclusive

In articol:

Pepe nu și-a ajutat cu nimic foștii colegi din trupa Latin Expres, cei care l-au propulsat, în carieră.

Pepe a făcut parte din Latin Expres doar un an

Aceștia nici măcar n-au mai ținut legătura, de-a lungul timpului, relațiile dintre aceștia fiind mai mult decât reci.

În 1999, pe când Pepe avea doar 20 de ani și era un necunoscut, doi băieți mai mari cu 5 ani, Alex ”Rubio” Ionescu și Dumitru ”Mitică” Tartopan, amândoi cu studii de chitară clasică, l-au cooptat pe solist în proeictul Latin Expres. Trupa a avut o ascensiune rapidă și la câteva luni după aducerea lui Pepe, piesa ”Nu te mai doresc” a ajuns pe locul 2 la festivalul de la Mamaia, un fel de ”trending” de azi.

Puțină lume știe că Pepe a stat în Latin Expres doar un an, după care a fost pur și simplu expluzat din formație de ceilalți doi colegi care au avut mereu, se pare, un ascendent moral față de Ionuț Pascu.

Cum l-au lăsat colegii pe Pepe pe un câmp

Latin Expres, fără Pepe

O ironie lansată la adresa lui Pepe a fost cea a lui Alex Ionescu, cel care povestea acum câțiva ani cum s-a produs despărțirea de fostul lor solistul: l-au abandonat pur și simplu pe un câmp.

”Ne duceam la o cântare cu un taxi. Pe Pepe l-a apucat durerea de burtă, așa că am oprit pe un câmp. I-am zis șoferului să plece și duși am fost. Am râs mult, dar Pepiță a fost tare supărat că l-am abandonat în fundul gol, pe câmp”, a povestit Alex Ionescu. În spatele acestei povești stă, se spune, o alta, destul de des întâlnită la multe trupe: liderii ”din spate” devin geloși pe succesul soliștilor cu priză la public și încearcă să le demonstreze că se pot descurca și fără ei, renunțând la serviciile lor. Ulterior, în locul lui Pepe a venit solistul Marius Popa (a cântat la Cronica Cârcotașilor), care a rezistat în proiect 2 ani.

Ce s-a întâmplat cu fondatorii trupei Latin Expres?

Astăzi, Alex Ionescu și Dumitru Tartopan, membrii fondatori ai trupei Latin Expres, nu mai cântă împreună. Deși Latin Expres nu și-a anunțat nicodată desființarea, proiectul a murit oarecum de la sine, din lipsă de activitate. Alex ”Rubio” s-a apucat de impresariere și a predat chitara la un afterschool. Dumitru Tartopan a făcut parte din câteva proiecte, însă de mică amploare. El a fost căsătorit cu interpreta de muzică de petrecere Andriana, însă în prezent, cei doi sunt despărțiți.

Pepe, pe de altă parte, a devenit celebru și s-a îmbogățit din muzică. În paralel, el a lucrat în televiziune și are un canal de Youtube care îi aduce venituri destul de frumoase. Solistul preferă însă să nu vorbească prea mult despre perioada petrecută în trupa Latin Expres.