Pepe, asaltat de fane! Ce mesaje îi trimit admiratoarele?

Pepe este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din România. Cântărețul latino are foarte mulți fani, mai ales de gen feminin, care ar face orice să petreacă timp în compania lui. Însă, există o singură persoană care se bucură de toată atenția lui și aceea este iubita lui, Yasmine Ody, cea alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mult timp.

Artistul, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit în cadrul unui interviu, că în ultima perioadă primește zeci de mesaje de la fane, cu declarații de dragoste sau poze deocheate. Cu toate că vede fiecare mesaj, de la fiecare admiratoare în parte, Pepe susține că nu le răspunde, respectându-și relația de cuplu pe care o are cu Yasmine.

"Am vreo trei domnișoare cu care sunt într-o relație virtuală, nu le-am văzut niciodată, vorbesc singure, eu nu le răspund, îmi scriu în fiecare zi, îmi trimit poze, am făcut greșeala acum 8-9 luni, un an, și am răspuns cu ceva ”mulțumesc” și mi-am dat seama că nu e bine. Mi-am dat foc la valiză", a declarat Pepe.

Pepe, adevărul despre relația cu Yasmine

În urmă cu câteva luni, Pepe făcea o dezvăluire de-a dreptul neașteptată. El și Raluca Pastramă au decis să divorțeze, după ce au căzut de comun acord că relația dintre ei nu mai merge. Timpul a trecut și artistul a decis să își refacă viața alături de o domnișoară extrem de frumoasă.

La momentul actual, se pare că Pepe a trecut peste divorțul de fosta lui soție, iar acest lucru se poate observa cu ușurință din imaginile postate pe rețelele de socializare. Ba chiar fratele cântărețului, Giani Pascu, a declarat că Pepe este mai fericit ca oricând și că i se citește fericirea pe chip.

„Dacă el nu vrea să facă tam-tam din toată situația asta, atunci îi voi respecta decizia. Tuturor ne-a fost greu, toamna trecută, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am pus capul în pământ și nu am comentat nimic. La fel voi face şi acum, voi pune capul în pământ şi nu voi spune decât atât.

Între acea perioadă şi prezent există o diferenţă. Fratele meu, Pepe, astăzi e fericit. I se citeşte pe chip fericirea. E tot ce am de spus!”, a declarat Giani Pascu pentru Impact -Playtech.