Pepe, piesă lansată de ziua lui

In articol:

Lansarea oficială a videoclipului a avut loc ieri, 20 iulie, la ora 16.00, pe canalul de YouTube al artistului. Înainte de a posta videoclipul, aritstul a fost invitat la o emisiune unde a declarat câteva detalii legate de melodie, dar și de cum și-a petrecut ziua de naștere.

"Am dormit foarte puțin, m-am distrat azi-noapte (râde). Este o piesă mult așteptată, o am de anul trecut. Este cel mai important proiect muzical pentru mine, pe care îl propun tuturor. Cu petrecerea de ziua mea m-am organizat cum scrie la carte, cum ne-au spus autotitățile, cu distanțare, cu număr limitat de invitați, dar ploaia ne-a dat peste cap și ne-a ascuns undeva sub niște umbrele. Dar lucrurile s-au întâmplat astfel: cine m-a iubit a venit, cine m-a iubit s-a distrat. Pentru mine a fost o petrecere reușită", a spus Pepe, conform Observator Antena1.

Printe invitații care au luat parte la ziua de naștere a cântărețului se enumeră Liviu Vârciu, Oana Roman, Cătălin Măruță, Connect-R și chiar frumoasă cântăreață, Amna. Connect-R și Pepe au o relație de prietenie de ani buni, dar în anul 2014 au devenit și rude. Pepe și Raluca Pascu le-au fost nași de cununie Mishei și lui Connect-R.De asemenea, Pepe are o legătură strânsă și cu Andra și Cătălin Măruță. Cântărețul i-a avut nași pe cei doi la nunta cu Raluca.

Astfel, ultima piesă scoasă de către artist a devenit o colaborare în familie. O piesă care a prins imediat la public, la momentul actual fiind numărul 9 în trending.