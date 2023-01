Pepe, despre educația fiicelor pe care le are cu Raluca Pastramă! Artistul nu a uitat de fetele lui: „Eu am fost atent la Rosa și Maria”

In articol:

Pepe are trei copii, un băiețel alături de actuala lui parteneră de viață, Yasmine Ody, și două fete din căsnicia anterioară, alături de Raluca Pastramă.

Chiar dacă relația dintre artist și mama fetițelor sale nu a funcționat, acesta este foarte apropiat de micuțe și încearcă să le ofere tot ce au nevoie.

Pepe le este mereu alături celor două fetițe pe care le are împreună cu Raluca Pastramă

Chiar dacă și-a întemeiat o nouă familie alături de aleasa inimii sale, Pepe are grijă să se implice activ în creșterea și educația Rosei și a Mariei, cele două fiice pe care artistul le are din mariajul anterior.

Cântărețul a dezvăluit că fiicele sale sunt implicate într-o mulțime de activități, mai ales acum, că au mai crescut. Cele două copile practică tenis și handbal, dar și alte activități extrașcolare.

„Eu am fost atent la Rosa și Maria la ideea de a nu se plictisi atunci când sunt în vacanță. Copiii mei au făcut tenis, fac handbal în momentul de față și de fiecare dată când suntem acasă și e o zi liberă, cu toate că nu prea există o zi liberă, întotdeauna au o activitate, sunt multe activități, nu doar sportul în sine, eu fac sport cu el. Am fost de multe ori în vacanță cu ele”, a povestit Pepe.

Acum, Pepe se declară un om împlinit, pentru că toate lucrurile s-au așezat pentru artist, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

„Mă simt bine, mă simt ușurat. În primul rând, am copiii sănătoși și asta mă bucură cel mai tare. Sunt un om care iubește familia, sunt un familist. Am tot ce am eu nevoie pentru confortul meu psihic. Cariera e super înfloritoare și asta mă bucură. Toți îmi spun „băi, e un restart pe care ți l-ai dat” și toată lumea e alături de mine.”, a mărturisit cu ceva timp în urmă Pepe, în cadrul unei emisiuni TV.

