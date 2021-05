Pepe, dezvăluiri despre latura sa mai puțin cunoscută de public: „Eu am fost bisericos tot timpul”. Unde merge artistul frecvent pentru rugăciune

In articol:

Pepe este unul dintre cei mai îdrăgiți artiști din România. Pe plan profesional, lucrurile pentru el au mers tot timpul ca pe roate, iar pentru asta mulțumește doar divinității.

A trecut prin momente grele anul acesta, punând capăt mariajului pe care îl avea cu Raluca Pastramă, relație ce a durat 8 ani de zile și din care au rezultat două fetițe aboslut superbe.

Artistul este convins că toate se întâmplă cu un scop și că numai Dumnezeu știe ce planuri are cu fiecare, iar el este recunoscător pentru tot ce a primit în viață de la El. În Săptămâna Mare, mai exact în Vinerea Sfântă, Pepe a plecat la mănăstirea Prislop, acolo unde se află mormântul Părintelui Arsenie Boca.

Pepe [Sursa foto: Instagram]

Pepe: „ Cred că e a zecea oară când mă duc la Arsenie Boca”

Artistul merge regulat la mormântul lui Arsenie Boca pentru a se ruga și pentru a da mulțumire pentru tot ce are. Este convins că acolo este o conexiune puternică cu Dumnezeu.

„ Eu am fost bisericos tot timpul. Cred că e a zecea oară când mă duc la Arsenie Boca. M-am decis acum să mă duc în Vinerea Mare, că eram oricum liber. Am fost primul. Am să mulțumesc.(...) Trebuie să mulțumești. E o conexiune acolo”, a mărturisit Pepe, la o emisiune tv.

Pepe [Sursa foto: Instagram]

Pepe, melodie scoasă în urma unei experiențe paranormale

Ultima melodie pe care a scos-o artistul este inspirată dintr-o conversație pe care a avut-o într-un vis cu nepotul lui mort de 11 ani.

„E o piesă specială. Piesa a fost construită acum 11 ani. El e îngerul, despre el era vorba. Este izvorâtă din fapte reale. La vreo lună sau două după ce a avut accidentul nepotul meu l-am visat. Când l-am visat, vorbeam cât se poate de relaxat cu el și l-am întrebat de ce nu-i apare în vis lu taică-su și mi-a zis: ”Ia-l tu în brațe, spune-i mai întâi să zâmbească. Momentan nu pot să apar că el plânge întruna”. Și ăsta e mesajul piesei”, a mai spus artistul, pentru același post de televiziune.