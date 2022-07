Pepe este un alt om de când iubește din nou: „E un restart”. Artistul, mândru de viața pe care o duce acum: ”Mă simt ușurat”

In articol:

În urmă cu cinci zile, Pepe a împlinit 43 de ani, motiv pentru care și-a adunat familia, prietenii și colegii la un loc și a încins o petrecere de zile mari.

Însă, înainte de marele eveniment, cele mai importante cadouri și urări le-a primit de la fetele pe care le are din căsnicia cu Raluca Pastramă și de la actuala parteneră, Yasmine Pascu, cea care i-a și devenit soție.

Pepe a renăscut de când iubește din nou [Sursa foto: Facebook ]

Pepe, un bărbat fericit și împlinit

Acum, trăgând linie, noul an pe care l-a început l-a făcut pe Pepe să simtă chiar că a renăscut, ceea ce, spune el, au observat și cei din jurul său.

După divorțul neașteptat și tumultuos prin care a trecut cu mama celor două fete pe care le are, prezentatorul show-ului de transformări a fost o perioadă singur, apoi și-a găsit fericirea în brațele Yasminei.

Iar de mai bine de o lună, cei doi au devenit și părinții unui băiețel, ceea ce i-a completat viața artistului.

Faptul că are toți cei trei copii aproape și sănătoși, spune vedeta, este cea mai mare realizare și bucurie. Pe lângă asta, liniștea sufletească de care se bucură acum l-a făcut să vadă și trăiască viața în alt mod.

Iar la toate lucrurile personale se adaugă și succesul din plan profesional, ceea ce nu-i poate da lui Pepe decât o mare satisfacție, ducând viața la care mulți

pot doar visa.

„Mă simt bine, mă simt ușurat. În primul rând, am copiii sănătoși și asta mă bucură cel mai tare. Sunt un om care iubește familia, sunt un familist. Am tot ce am eu nevoie pentru confortul meu psihic. Cariera e super înfloritoare și asta mă bucură. Toți îmi spun „băi, e un restart pe care ți l-ai dat” și toată lumea e alături de mine.” , a mărturisit Pepe, în cadrul unei emisiuni TV.

Pentru că are tot ce și-a putut dori vreodată, Pepe spune că nu mai poate spera decât ca el și toți cei dragi lui să fie sănătoși, iar publicul pe care-l are de zeci de ani să îi rămână aproape, pentru a-l putea încânta cu noi proiecte muzicale.

„ Îmi doresc sănătate, îmi doresc continuarea proiectelor și susținerea pubicului meu, îmi doresc aplauze la scenă deschisă de fiecare dată”, a mai spus cântărețul.