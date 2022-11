Pepe, ieșire acidă în timpul unui live: „Eu am nevoie de familia mea”. Ce l-a făcut pe artist să izbucnească

In articol:

De ceva vreme, Pepe a început să fie din ce în ce mai activ pe TikTok, acolo unde cântă live pentru fanii lui. Artistul este foarte mândru de faptul că printre admiratorii săi nu se găsesc și oameni care să adreseze jigniri sau să comenteze fără sens, spre deosebire de alți artiști care preferă să atragă scandal pentru a fi mult mai vizibili pe rețelele de socializare.

Ca oricare alt artist cu o carieră importantă în spate, Pepe pune foarte mare preț pe respectul în relația cu fanii lui. În ciuda tendințelor de pe rețelele de socializare, artistul preferă să își păstreze publicul său, care i-au ascultat muzica și până acum, fără să fie nevoie să facă ceva în plus pentru a atrage alte categorii de fani care nu îl respectă ca om.

„Toată lumea a înțeles, comunitatea și cei care sunt membri sau moderatori pe chat, știu că nu se comentează prost. Nu inhibăm niciun fel de invitat cu întrebări personale. Este vorba doar despre muzică. Când observați pe anumite platforme numai scandal, aici nu este scandal, este vorba doar despre partea artistică. Nu intrăm în viața personală a nimănui.”, a spus Pepe.

Pepe nu este dispus să facă compromisuri în cariera sa

Pepe a mărturisit că nu puține au fost propunerile în care i s-a spus să își asocieze imaginea cu diferite personaje de pe TikTok pentru a avea mai mult succes, acest lucru implicând și scăderea calității publicului său, în opinia sa. Artistul își dorește calitate printre admiratorii săi, mărturisindu-le tuturor că nu are nevoie ca popularitatea sa să crească în grupurile de persoane cu care nu rezonează din niciun punct de vedere.

„Am văzut și pe aici foarte multe mesaje, că dacă vreau să ajung în top, să fac un duet cu nu știu cine. Mersi mult de tot, dacă aș fi vrut să duet cu cineva, să îi iau publicul și să mă înjure, n-aș fi făcut asta. De asta nu o fac, nu știu dacă s-a înțeles ce am vrut să spun.

Mi-a zis să fac cu un manelist, dacă vreau să ajung în top. Să ajung în top și să nu mai am publicul meu? Doamne ferește. Eu ascult și manele și îi respect pe toți, dar să mă lipesc de unul doar să ajung în top, să am publicul lui, nu mă interesează. Eu am nevoie de familia mea, nu de publicul meu. De familia mea, de oamenii care iubesc și înțeleg arta pe care o fac”, a declarat Pepe.