Pepe, prima reacție în scandalul cu Raluca Pastramă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro! ”Vom discuta în instanță”

Pepe si Raluca s-au iubit 9 ani

Mai exact, o sursă WOWbiz.ro a dezvăluit că lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate de Raluca Pastramă și că ordinul de protecție pe care aceasta l-ar fi obținut este, de fapt, un intrument pentru o eventuală înfruntare în instanță.

”Sunt câteva lucruri care nu se potrivesc. Pepe s-a văzut cu Raluca, în apropiere de Dinamo, loc în care fetițele lui erau în balon, acolo. Ei au discutat la mașină. Nu a agresat-o, asta e sigur, Raluca nu are niciun fel de urme, dacă ar fi agresat-o Pepe avea urme, avea o vănătaie, ceva... Copiii nu au fost de față la discuție, erau la o sută de metri depărtare, în balon, așa că... În plus, el nu a fost audiat de Poliție, ordinul de protecție s-a dat fără niciun fel de dovezi”, ne-a dezvăluit sursa noastră.

Pepe si Raluca s-au casatorit acum 8 ani

În altă ordine de idei, susține apropiatul fostului cuplu, acum aflat în scandal, discuțiile dintre Pepe și Raluca Pastramă au fost legate d eun subiect sensibil. ”Raluca vrea, probabil, să divorțeze în instanță, vrea copiii, cu asta crede că îl are la mână pe Pepe. Discuțiile dintre ei sunt mai vechi, Pepe și-a dorit să fie un divorț liniștit, dar acum nu se mai poate asta. Vor merge în instanță, Pepe are deja dosarul pregătit, va ieși un scandal monstru, garantat. Pepe are răbdare, vrea să își demonstreze nevinovăția în acest scandal, mai ales că el nu este genul care să agreseze femei și, oricum, nu ar fi făcut-o când știe că toți ochii sunt asupra lor”, ne-a mai spus sursa citată.

Dupa scandalul cu Pepe, Raluca a iesit in parc cu fetitele

Contactat de WOWbiz.ro, Pepe a fost zgârcit în declarații în momentul în care a fost întrebat despre scandal, susținând însă că nu a fost niciodată violent fizic cu soția lui. ”Vom discuta în instanță, vom discuta pe probe, pe dovezi... Atât pot să spun, că voi face declarații în momentul în care va exista o sentință dată de instanță, în baza unor dovezi, nu în baza unor povești. În rest, nu am ce să comentez, dar nici nu poate fi vorba de violență”, ne-a spus, în exclusivitate, Pepe.

Raluca, soția lui Pepe, a cerut un ordin de protecție împotriva cântărețului

Susținând că ar fi fost agresată, Raluca Pastramă, soția lui Pepe, a cerut, de curând, un ordin de protecție împotriva cântărețului, susținând că ar fi fost agresată de artist în urma unei întâlniri pe care au avut-o. Mai mult, s-a discutat despre un certificat medico-legal cerut de Raluca, deși sursele WOWbiz.ro susțin că nici nu poate fi vorba de așa ceva. ”A cerut ordinul de protecție chiar de la secția de poliție lipită de casa ei... Asta e foarte interesant, mai ales că nu are nicio urmă care să dovedească că ar fi existat vreo agresiune. Probabil că nu este mulțumită însă cu ce ar obține în urma despărțirii și vrea custodia totală a copiilor pentru a avea o pârghie de negociere mai puternică”, ne-a spus sursa WOWbiz.ro despre scandalul dintre Pepe și Raluca.

Pepe si Raluca, pe vremea pe cand se mai iubeau

Pepe și Raluca divorțează după 8 ani de căsnicie

Pepe și Raluca, superba lui soție, se iubeau de nouă ani, s-au căsătorit acum 8 și au două fetițe minunate împreună. ”Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații. Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul.(...) Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a declarat Pepe despre divorțul de Raluca, acum ceva vreme.