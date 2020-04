In articol:

De Paste, artistul a mers la biserica pentru a lua lumina, desi masurile impuse de autoritati in starea de urgenta pentru coronavirus au interzis deplasarile credinciosilor la lacasurile de cult. Oamenii legii au fost pe faza si l-au surprins pe strada fara sa aiba asupra sa o declaratie pe propria raspundere completat corespunzator.

In aceasta dimineata, intr-o emisiune de televiziune, Pepe a marturisit ca stia ca o sa fie amendat, dar a preferat sa riste pentru ca isi dorea lumina sfanta in caminul sau.

"Lumina sfanta costa!

Nu mai am de dat nimic, am platit deja amenda. Platesc pe loc de obicei, ca sa am reducere. Stiam ca nu am voie sa ma duc la biserica. Ce era sa scriu pe declaratia aia? Nu puteam sa scriu de mana ca ma duc la biserica sa iau lumina, stiam ca nu am voie.

M-am uitat pe net ca sa vad cat e amenda si am plecat. I-am zis Ralucai: 'Da-mi buletinul, ma duc sa iau lumina de la biserica'", a declarat Pepe astazi.

Pepe si-a inchis toate afacerile din cauza pandemiei de COVID-19

Pepe, la fel ca mulți alți artiști, pierde bani stând acasă, mai ales că și-a închis afacerile și a amânat toate concertele.

”Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele.

În aceste condiţii nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… #stamacasa”, declara, recent, Pepe.