Pepe și soția lui s-au lansat în afaceri! Motivul pentru care cântărețul a decis să investească într-un magazin de haine: „Nu-i deloc plăcut”

Pepe și Yasmine s-au îndrăgostit unul de celălalt la scurt timp după ce artistul a divorțat de Raluca Pastramă, femeia cu care are două fetițe, pe Maria și pe Rosa.

Yasmine Ody l-a făcut tătic pe Pepe pentru a treia oară, cei doi având un băiețel împreună. Deși Yasmine de profesie este make-up artist, iar Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din țara noastră, cei doi au luat decizia de a se lansa în afaceri și de a deschide un magazin de haine.

Într-un interviu oferit recent, Pepe a dezvăluit că el și Yasmine s-au săturat să cumpere articole vestimentare din alte părți, așa că s-au hotărât să își deschidă propriul lor magazin de haine. Artistul a dezvăluit că această afacere a fost un cadou pe care a vrut să i-l ofere partenerei sale de viață, dar a recunoscut că se vor ocupa împreună de magazin, pentru a se asigura că totul merge bine.

„Tot timpul mi-au plăcut hainele. Și am cumpărat de peste tot. Tot călătorind, am descoperit niste lucruri foarte frumoase în Italia. Și mi-am zis că este momentul să ne îmbrăcăm de la propriul nostru magazin. Astăzi s-a deschis, oficial. E afacerea familiei și am făcut-o în primul rând pentru Yasi. Ne vom ocupa amândoi, vom fi și noi în magazin să vindem, să întâmpinăm clientul. Evident însă, că avem și angajați. De asemenea, produsele pot fi comandate și de pe site-ul magazinului”, a declarat Pepe pentru Cancan.ro.

Pepe împreună cu soția lui Yasmine, fiul lor și fetițele artistului din prima căsnicie [Sursa foto: Instagram]

Ce l-a determinat pe Pepe să își deschidă un magazin de haine

Cântărețul a vorbit deschis despre motivele pentru care s-a decis, într-un final, să își deschidă propria afacere cu articole vestimentare. Pepe a declarat că, achiziționând haine din alte locuri, i s-a întâmplat de multe ori să meargă la evenimente și să descopere că și alte persoane poartă aceleași ținute. De aceea, artistul și soția lui, Yasmine, s-au gândit să își lanseze afacerea, însă având un alt concept.

Cei doi vor să aibă la raft mai puține exemplare ale unui obiect vestimentar, astfel încât cumpărătorii să nu treacă prin experiențele neplăcute despre care a povestit Pepe.

„Nici măcar nu am socotit la cât s-au ridicat cheltuielile, pentru că investiția este pe termen lung. Avem câte 2-3 modele doar pentru fiecare mărime, pentru că nu vrem să vindem uniforme. Mie mi s-a întâmplat ca la un eveniment să fiu îmbrăcat la fel ca altcineva, și chiar nu-i deloc plăcut. În acest moment, în magazin avem 2000 de produse, atât pentru copii, de toate vârstele, cât și pentru adulți. Ieri am stat toată ziua de am făcut ședința foto, eu, Yasmine, fetele și cel mic. Vom face aprovizionarea la două săptămâni”, a mai povestit Pepe.

Cum se înțelege Pepe cu cele două fiice pe care le are din căsnicia cu Raluca Pastramă

Deși el și fosta lui soție s-au despărțit, Pepe a păstrat o legătură extrem de apropiată cu cele două fiice pe care le au împreună. De-a lungul timpului, artistul le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că el și fetițele lui petrec mult timp împreună, iar Rosa și Maria sunt topite după frățiorul lor mai mic. În urmă cu câteva zile, Pepe a postat pe Instagram un dialog pe care l-a purtat cu fiica lui, care îl întreba dacă o iubește. Artistul i-a oferit acesteia un răspuns negativ, în glumă, amuzându-se de modul în care cea mică se alintă, iar imaginile au ajuns rapid la sufletele miilor de oameni care îl urmăresc pe Pepe pe internet.

Fiica lui Pepe: „Mă iubești?”

Pepe: „Nu”.

Fiica lui Pepe: „Nu mă iubește nimeni”.

Pepe: „Dar chiar nimeni nu te iubește” , a concluzionat Pepe, moment în care fiica lui a izbucnit în râs.