Performanță senzațională pentru Sepsi OSK în Europa! Declarațiile tehnicianului Liviu Ciobotariu: „Îmi felicit jucătorii”

Sepsi OSK a făcut senzație cu CSKA Sofia (2-0 în tur, 4-0 în retur) și o va întâlni în următorul tur preliminar al UEFA Europa Conference League pe FC Aktobe. Kazahii au trecut de georgienii de la Torpedo Kutaisi, victorie 4-1 în tur și înfrângere 1-2 în retur.

Prima manșă tur dintre Sepsi și Aktobe se va juca joi, 10 august, la Sfântu Gheorghe. Returul e deja programat o săptămână mai târziu, în Kazahstan.

Declarațiile tehnicianului Liviu Ciobotariu: „Îmi felicit jucătorii”

„Am un sentiment de mare bucurie. Este o seară minunată! Am terminat o dublă fără să luăm niciun gol și am dat șase. Un joc foarte bun în ambele meciuri. Sunt foarte bucuros pentru această calificare, dar în special pentru jocul prestat.

Îmi felicit jucătorii. N-am avut deloc un joc ușor, chiar dacă după scor pare unul lejer. Am crezut în calificare după primul joc de la Sofia. Știam că n-o să fie ușor acasă, dar am crezut. Echipa s-a montat foarte bine, jucătorii extrem de motivați.

Ne-am dorit această calificare și ne-am făcut fericiți cei 8.000 de suporteri prezenți la stadion. O atmosferă fantastică, ne-au împins de la spate.

Înseamnă o mare bucurie să nu primești gol. Șase meciuri! Mare moral le dă jucătorilor și sunt foarte mulțumit. De la portar la jucători, toată lumea face faza defensivă și asta mă mulțumește. Avem un lot foarte bun, echilibrat valoric. Sunt mulțumit de toată lumea”, a spus Liviu Ciobotariu.

Formația covăsneană a fost impecabilă în „dubla” contra vicecampioanei Bulgariei. „Creierul” întregii operațiuni a fost tehnicianul Liviu Ciobotariu.

„Acum urmează Aktobe, dar în această seară ne bucurăm de victorie și această calificare. Vine un meci extrem de important cu Oțelul Galați, apoi Aktobe. Avem jucători care resimt o stare de oboseală, trebuie să-i refacem. Am avut o discuție cu cei din club și le-am cerut conducătorilor un fundaș central. Acolo suntem descoperiți și o să vină cât de curând” a mai adăugat Liviu Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu în extaz după performanțele echipei sale [Sursa foto: Captură Prima Sport]

Rezumatul partidei retur

Sepsi OSK a început partida într-o manieră prudentă, cu toate acestea, prima ocazia a aparținut tot covăsnenilor printr-o execuție la colțul lung a lui Ștefănescu, dar balonul nu a fost pe direcția porții lui Busatto.

În replica ocaziei lui Ștefănescu, apare Nazon cu o oportunitate promițătoare, patrunzând în careu, Busatto agățându-l, astfel centralul arătând punctul cu var. Matei a lovit balon puternic, chiar dacă portarul bulgarilor a atins mingea, nu a putut să o mai scoată din poartă. Până la pauză cele două tabere au mai bifat câte o ocazie de gol, însă reprezentativa covăsneană a intrat la vestiare cu avantaj de 1-0.

După reînceperea partidei, prima ocazie a fost tot din tabăra elevilor lui Liviu Ciobotariu, dar Busatto a respins șutul aceluiași Ștefănescu. În cele din urmă, Sepsi OSK a majorat scorul la 2-0. Matei a încercat un voleu dintr-o centrare primită, balonul ajungând la Aganovic care nu a ezitat și a marcat. Ceva mai târziu, Rondon a avut ocazia de 3-0, dar a treia reușită a fost consemnată în contul lui Varga. Pe final de partidă, Dumitrescu a obținu un nou penalty, de data aceasta Alimi a fost cel care a transformat, iar astfel Sepsi OSK s-a impus în fața CSKA Sofia cu scor final 4-0.