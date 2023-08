In articol:

Ce sunt perseidele 2023? Când poate fi văzută ploaia de stele pe cerul nopții?

Când se pot observa Perseidele 2023

Perseidele din 2023 reprezintă o ploaie de meteori care apare în fiecare an în jurul datei de 17 iulie – 24 august, atingând punctul maxim de activitate în jurul datei de 13 august.

Această ploaie de meteori este una dintre cele mai populare și vizibile evenimente astronomice ale anului și este asociată cu cometa Swift-Tuttle.

Cometa Swift-Tuttle este un corp ceresc care orbitează în jurul Soarelui și lasă în urmă un nor de particule și praf cosmic pe traiectoria sa. Atunci când Pământul intersectează această orbită în perioada august, particulele și detritusul cometei intră în atmosfera terestră și ard în urma frecării cu aerul, generând astfel meteori sau stele căzătoare.

Perseidele sunt numite astfel pentru că, din perspectiva observatorului de pe Pământ, meteoriții par să provină din constelația Perseu. Această constelație se află în emisfera nordică a cerului și este locul de unde meteoriții par să provină în timpul acestui eveniment astronomic spectaculos.

Pentru a vedea Perseidele, este recomandat să așteptați o noapte cu cer senin și fără lumină artificială puternică în apropiere.

Cea mai bună perioadă pentru observarea acestui fenomen este între miezul nopții și zori, când raza Soarelui nu mai perturbă vizibilitatea meteoriților. Găsirea unui loc întunecat, departe de lumina orașelor, va spori șansele de a vedea cât mai multe stele căzătoare.

Perseide 2023: Ce sunt perseidele și când pot fi observate pe cer [Sursa foto: Shutterstock]

Ploaia de stele, august 2023

Ideea stelelor cunoscute sub numele de Perseide își are originea în comete și asteroizi. Asteroizii sunt obiecte care aparțin sistemului solar asemenea planetelor. Acestea sunt fragmente atrase de gravitația exercitată de Soare, iar rămășițele lor au fost împrăștiate sub formă de praf în jurul orbitei.

Praful este alcătuit din diferite particule cu dimensiuni variate, de la fragmente foarte mici sub micron până la cele de dimensiuni apreciabile.

Când aceste particule se ciocnesc cu atmosfera Pământului la viteză mare, moleculele din atmosferă sunt ionizate, rezultând o urmă de lumină cunoscută sub numele de stea căzătoare sau meteor. Cu cât un meteor are o viteză mai mare, cu atât va fi mai vizibil și mai luminoasă această urmă de lumină.

Perseidele sunt asociate cometei 109P/Swift-Tuttle, descoperită în 1862 și cu un diametru de aproximativ 26 km. Cometa își parcurge orbita eliptică în jurul Soarelui în aproximativ 133 de ani. Ultima dată a fost văzută în 1992 și se estimează că va trece aproape de Pământ în jurul anului 4479. Deoarece diametrul acestei comete este mai mare decât dublul asteroidului presupus a fi cauza dispariției dinozaurilor, există o îngrijorare cu privire la acea apropiere.

Sursă: meteorologiaenred.com