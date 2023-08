Persoana care l-a ambiționat pe Dani Oțil să reușească în viață. Nu-și poate scoate din cap nici acum acele cuvinte: "În acea seară cred că era și Răzvan la mine"

In articol:

Dani Oțil este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi din țară și s-a făcut remarcat prin carisma și umorul său. Prezentatorul a pornit de jos și a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi.

Dani Oțil, dezvăluiri despre copilăria lui

Recent, a făcut dezvăluiri despre copilăria lui, dar și cum a ajuns să își dorească să lucreze în televiziune. Iată ce a povestit!

Dani Oțil are o carieră de succes și se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară. Bărbatul a plecat de jos și a luptat enorm de mult pentru visurile lui, iar prin muncă și trudă a reușit să ajungă unde și-a propus. Recent, soțul Gabrielei Prisăcariu a vorbit despre copilărie, dar și despre momentele în care s-a lovit de refuzurile părinților. A dezvăluit că mama lui nu l-a lăsat să facă anumite sporturi pe motiv că era firav, iar același lucru s-a întâmplat și când a vrut să învețe să cânte la acordeon. Chiar și atunci când a decis că vrea să devină prezentator TV i s-a spus că nu va avea nici o șansă.

„Eu provin dintr-o familie normală, medie, pe toate planurile. Am fost înconjurat (în copilărie- n.r) de părinți care le spuneau copiilor lor că sunt cei mai deștepți, că au talent să cânte și tot așa. Ceva la mine nu a funcționat! Eu dacă am vrut la fotbal, mama mi-a spus că sunt prea mic de statură, dacă am vrut să merg la karate, mi-a zis că o să fac hernie de disc, dacă am vrut să cânt la acordeon, pentru că aveam un vecin care cânta la acordeon în fiecare zi, la prânz, mama mi-a zis că sigur nu am talent. Am vrut să fac mai multe sporturi, când eram copil, iar mama mi-a zis că sunt firav să nu le fac. În clasa a XI-a aveam un televizor alb-negru care stătea pe frigiderul din bucătărie. Atunci, în acea seară cred că era și Răzvan (Simion – n.r) la mine, pentru că venea în fiecare seară, și atunci mama ne-a întrebat dacă știm ce vrem să fim. Și eu îl vedeam pe Horia Brenciu la televizor și am zis că vreau să fiu ca el, prezentator. Și ea atunci mi-a zis că nu am nicio șansă”, a spus Dani Oțil în cadrul unui podcast.

Dani Oțil, despre relația cu fratele lui

Toată lumea îl cunoaște pe Dani Oțil, însă puțini știu că are un frate mai mare cu patru ani, pe Dorin. În urmă cu ceva timp, prezentatorul TV a vorbit despre relația lor și a dezvăluit cât de bine se înțeleg.

„Eu cu frate-miu eram… eu nu ştiu cum am putut să rezistăm în aceeași cameră fără să ne omorâm. După, relaţia s-a super sudat. E cu patru ani mai mare. Eu nu sunt prieten cu frate-miu pe Facebook. Ce oi fi eu aşa sălbatic? (…) Ar trebui măcar să îi accept cererea de prietenie. Pentru mine, el a făcut cele mai importante lucruri în viața mea. El m-a învățat să fumez, el m-a bătut să mă las!”, a spus Dani Oțil în urmă cu ceva timp, potrivit Libertatea .