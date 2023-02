„Persoane mizerabile” Adelina Nica, mesaj revoltător pentru persoanele care au trădat-o. Fosta parteneră a lui Mihai Costea nu s-a mai putut abține

In articol:

Adelina Nica este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Tânăra a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu fotbalistul Mihai Costea, iar din iubirea lor a rezultat un copil. La scurt timp după venirea pe lume a băiețelului, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate din cauza neînțelegerilor.

Vedeta a traversat o perioadă dificilă după divorț, însă viața ei a luat-o pe un făgaș normal după ce și-a regăsit liniștea și iubirea în brațele altui bărbat.

Deși totul părea perfect în viața tinerei, aceasta a fost deranjată de atitudinea unora dintre prietenele sale, motiv pentru care a decis să transmtă un mesaj tranșant pe rețelele de socializare.

Adelina Nica, mesaj dur la adresa unora dintre prietene

Adelina Nica este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Recent, fosta parteneră a lui Mihai Costea a transmis un mesaj tăios la adresa prietenelor sale, pe rețelele de socializare. Vedeta a mărturisit ar fi avut în plan să vorbească fără reținere despre unele persoane din viața sa care i-au făcut rău și pe care, la un moment dat, le-a numit prietene, însă fix

în acel moment planurile i-au fost date peste cap după ce fiul ei s-a trezit din somn pe neașteptate. Cu toate acestea, tânăra le-a promis fanilor săi că va reveni cu mai multe detalii cât mai curând.

Citește și: Adelina Nica, acuzații dure la adresa lui Mihai Costea: „Ne vom vedea în instanță”. Fotbalistul i-ar fi furat un ceas partenerei sale

Citește și: Ce a găsit Vlăduța Lupău în mașina lui Adi Rus?! Soțul ei nu era de față când a făcut descoperirea. Nu s-a putut abține să nu facă asta public

„ Măi ce noroc... s-a trezit Zian fix când voiam să-mi dau drumul PUȚIN la gură despre „alte prietene”. Poate așa a vrut Dumnezeu, să nu vorbesc urât în fața voastră. Dar de demascat oricum o fac curând, nu de alta, dar să se ferească alții de astfel de persoane mizerabile! Revin, însă acum sunt cu inimioara mea Zizicu!”, a transmis Adelina Nica, pe pagina sa de Instagram.

Adelina Nica, acuzații grave la adresa fostului partener

Certurile din cuplu au început din cauza banilor, astfel că Adelina Nica îl acuză pe Mihai Costea că i-ar fi furat un ceas în valoare de 5.000 de euro chiar în ziua în care ea ar fi mers la spital pentru a-l naște pe fiul lor.

Mai mult decât atât, tânăra a mărturisit că, încă de când a intrat în relația cu fotbalistul, aceasta era posesoarea unui bolid de lux pe care l-a cumpărat în rate. Ceea ce a ajuns să o enerveze la culme pe vedetă a fost faptul că fostul partener nu a plătit nici măcar o rată, cu toate că se plimba frecvent cu autoturismul.

„ Eu am avut niște mașini foarte scumpe. Aveam o mașină de când am intrat într-o relație cu el, însă la un an de zile mi-am schimbat mașina, am cumpărat una foarte scumpă, am avut rata 1.500 de euro, cu un avans foarte mare. Partenerul meu, iubitul meu, stăm în aceeași casă și tu de dimineața și până seara ești în mașina mea, te plimbi. Păi tot eu să plătesc rata? Mi-a spus că el de când a intrat în casa aceasta a plătit zeci de mii de euro. Mie în locul lui mi-ar fi rușine să spun așa ceva, s-a făcut de râs! În ziua în care m-am dus să nasc, el mi-a furat un ceas foarte scump”, a declarat Adelina Nica, în urmă cu ceva timp, pentru un post TV.

