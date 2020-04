In articol:

Pe site-ul stirioficiale.ro, un proiect realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, s-a răspuns la mai multe întrebări specifice. “Persoanele peste 65 de ani, în calitate de persoane fizice, care au teren în afara orașului pe care îl lucrează pentru consumul propriu (roșii, ceapă, cartofi etc), se pot deplasa până acolo? Singurul document pe care îl poate prezenta este actul de proprietate al casei/terenului.”, a fost una din întrebări. (vezi cine completează declarațiile analfabeților în timpul stării de urgență)

“Conform Ordonanței Militare nr 3. din 24.03.2020 , art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. Această excepție a fost introdusă, în principal, pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli și al persoanelor care obțin din activitățile agricole unicul sau principalul venit și nu pentru a fi folosită ca pretext pentru a efectua deplasări de către orice persoană care are în proprietate un teren. Reamintim că nerespectarea prevederilor Ordonanțelor Militare se sancționează contravențional.”, au explicat autoritățile.

Întrebări despre starea de urgență: „Nu este momentul de relaxare"

“Măsura de a interzice deplasările care nu sunt urgente sau absolut necesare a fost dispusă pentru a preveni răspândirea infecției cu noul coronavirus prin limitarea contactelor cu persoane care ar putea fi infectate, unele fiind asimptomatice. Pentru efectuarea unei deplasări pentru desfășurarea de activități agricole, este necesară completarea unei declarații pe proprie răspundere.”, se mai arată în răspunsul oficial.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat recent că relaxarea măsurilor impuse în pandemia de coronavirus prin ordonanțele militare va începe cel mai devreme la finalul lunii mai. „Nu este momentul de relaxare, impune chiar și mai multă precauție. Dacă vom vedea la un moment dat că am depășit acel vârf, numărul de cazuri va fi în scădere, putem să ne gândim la o relaxare la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, dar pentru fiecare localitate în parte. Nu poți da drumul dintr-odată la niște localități carantinate”, a declarat Nelu Tătăru.