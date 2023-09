Pescobar face noi declarații, după ce restaurantele i-au fost închise de ANPC: „Greșeala-i omenească”. Afaceristul contrazice informațiile despre produsele expirate care au fost găsite în localurile sale: „Sunteți părtași la o minciună”

In articol:

Pescobar luptă în continuare pentru ca restaurantele sale să fie redeschise. În ultimele zile, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au efectuat mai multe controale în localurile deținute de afacerist, hotărând să închidă temporar 3 dintre ele, din cauza neregulilor găsite.

Pescobar, nemulțumit de deciziile luate de ANPC

Ei bine, Paul Nicolau a vorbit în mod public despre situația afacerilor sale, dorind să își spună punctul de vedere.

Într-un interviu oferit astăzi, afaceristul a dezvăluit cu ce probleme se confruntă în prezent, după ce 3 localuri i-au fost închise. Pescobar a spus că atât el, cât și angajații lui, sunt afectați din punct de vedere financiar de închiderea restaurantelor. În plus, afaceristul și-a dorit să clarifice informațiile apărute despre neregulile pe care inspectorii ANPC au comunicat că le-au găsit în restaurantele deținute de acesta, spunând că multe dintre ele nu sunt adevărate.

„Impactul este în felul următor: unul din punct de vedere economico-financiar. Noi până ieri, 20 septembrie, am încasat, cifra de afaceri 10.400.000 euro, taxe plătite, impozite un 1.900.000 de euro, salarii plătite 550.000 de euro. Avem 248 de angajați și acum să vorbim un pic de impactul social. S-a luat această decizie neavând niciodată vreun caz demonstrat de toxiinfecție alimentară, în niciuna dintre locații. (….) Toți 248 de angajați nu-și vor mai primi salariile, că de unde să le mai dăm? 248 de angajați înseamnă 248 de familii ce însumează undeva la 800-1000 oameni care stau acasă, pentru că ei n-au greșit cu nimic. Au gatit cum trebuie, și-au făcut treaba cum trebuie, au venit la muncă, au fost neglijenți datorită oboselii, se întâmplă. Am primit amenzi, am plătit toate amenzile, n-am contestat nimic. Și acum venim iar la muncă, greșeala-i omenească. Capul jos, am greșit și atâta tot. Toate pozele care au venit în online sunt de acum 3 luni, dragilor, nu-i ca și cum ieri s-a întâmplat ceva la noi. În celelalte 3 locații a mai fost controlul de 5 ori, niciodată nu s-a întâmplat nimic. Sunt niște minciuni crunte. Doresc dezmințire din partea ANPC că s-a găsit pește putrezit, că s-au găsit viermi, etc. Să iasă domnul Horia să zică: ”Nu am găsit!”. Băi oamenilor, nu vă face cinste vouă, ca organe de control! Sunteți părtași la o minciună. Nu e frumos”, a declarat Paul Nicolau într-un interviu pentru Kanal D.

Paul Nicolau, acuzații la adresa șefului ANPC

Recent, Horia Constantinescu, șeful ANPC, a vorbit despre neregulile pe care inspectorii instituției le-au găsit în restaurantele deținute de Pescobar. Bărbatul a dezvăluit că, în localurile afaceristului, printre altele, au fost descoperite 136 de kilograme de produse expirate.

„În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică cu persoana la care faceţi referire, am convingerea că nu culoarea politcă a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte”, a declarat Horia Constantinescu pentru un post TV, potrivit Spynews.ro.

Paul Nicolau a reacționat rapid la declarațiile făcute de șeful ANPC, spunând că acele lucruri nu ar fi, de fapt, adevărate. Afaceristul a lansat un șir de acuzații la adresa lui Horia Constantinescu și a instituției pe care acesta o conduce, spunând că aceștia vor să creeze circ. În ceea ce privește produsele expirate care ar fi fost găsite în localurile sale, Pescobar a declarat că poate dovedi că toate aceste informații sunt false.

„Am văzut acum o știre a domnului Horia Constantinescu care nu se oprește și căruia îi place circul și divertismentul. Este singura autoritate din România care face circ pe TikTok, cum că au găsit 136 de kilograme de produse expirate la Timișoara. Domnule Horia, dovedim prin acte, prin facturi, prin CMR că dorada pe care o luăm de la Muntele Athos, de la Mănăstirea Vatopedu este total în regulă. Cele 136 cu care vă lăudați voi, rușine să vă fie, sunteți demni de rușine. Demonstrăm tot, când s-a vândut, când a intrat dorada, demonstrăm absolut tot. Părinții de la Athos trimit dorada la Giurgiu și acolo o transbordăm pentru locațiile noastre. Este pur eroare umană!(...) Își face campanie politică și circ pentru că urmează să candideze la Constanța.(...) Rușine să vă fie”, a declarat Pescobar, pe Instagram.

