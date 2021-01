Petre Roman, dezvăluiri în premieră: ”Avem un nepoțel pe care nu l-am văzut niciodată”

Petre Roman este fericit alături de familia sa. La 74 de ani, fostul premier are un băiat de 11 ani.

In articol:

Petre Roman a fost din nou candidat la alegerile locale din toamnă, însă PSD, partidul din partea căruia candidase nu l-a vrut consilier, așa că fostul premier a lăsat politica deoparte, nu și activitatea didactică, scrie cărți și se bucură de băiatul său de 11 ani.

În urmă cu mai mulți ani, Petre Roman a șocat multă lume când și-a părăsit familia , a plecat de acasă și a divorțat de Mioara Roman, pentru a trăi o poveste de dragoste alături de o mai tânără

cântăreață. La scurt timp după aceea, Petre Roman și Silvia Chifiriuc s-au căsătorit și au împreună un băiețel, Petrus de 11 ani.

Petre Roman spune că la 74 de ani se simte împlinit alături de familia sa și este fericit așa, chiar dacă pandemia i-a dat peste cap mai toate planurile, chiar și acum, de sărbători.

Citeste si:Catinca Roman, dezvăluiri șocante despre Petre Roman: „Pe Oana o mai atingea”

Citeste si: Omul care a căzut din cer. Cum a supraviețuit ascuns la roata un avion 9000 kilometri? - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Pentru că sărbătorile acestea au fost diferite pentru Petre Roman și familia lui. Din cauza pandemiei au trebuit să le petreacă singuri acasă.

Petre Roman, alaturi de familia lui[Sursa foto: Pro tv]

”De Crăciun, ne întâlneam cu toată familia la sora mea. Toată lumea primea cadouri, se începea cu cel mai mic, Petrus era până acum. Am vrut să facem toți test ca să ne întâlnim totuși, dar sora mea nu a vrut nici așa (…) Avem și un nepoțel de două luni pe care nu l-am văzut până acum”,

a povestit Petre Roman într-o emisiune tv, zilele trecute.

Citeste si:Fosta soție a lui Petre Roman, momente critice în carantină! Mioara, lăsată fără apă, curent și căldură, la 80 de ani!

Ce diferență de vârstă e între Petre Roman și Silvia Chifiriuc

Silvia Chifiriuc și Petre Roman formează o familie fericită alături de băiețelul lor, deși nu multă lume dădea șanse relației lor. În principal, din cauza diferenței de vârstă dintre ei:

Petre Roman are 74 de ani, iar Silvia Chifiriuc doar 48 de ani. Dar și pentru că o perioadă, relația lor a fost aspru criticată, pentru că după ce și-a făcut o nouă familie, fostul premier a rupt orice legătură cu fosta lui familie, atât cu Mioara Roman cât și cu fiicele lui.

Recent, Silvia Chifiriuc a povestit că a suferit din cauza acuzațiilor care i s-au adus după ce a început relația cu Petre Roman.

”S-a pus multă presiune pe mine și în

mare parte, pe nedrept. Am suferit pentru că sunt un om foarte sensibil. Dar am avut mereu acest crez al meu că am mers pe drumul meu drept. Sunt un om foarte sigur pe mine atunci când aleg ceva. Am o singură teamă: de Dumnezeu”, a spus soția lui Petre Roman.