Petre Roman, în această seară, de la ora 23:00, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” „Vreau să exist așa cum sunt eu, și nu cum vor alții”

În această seară, Petre Roman vine la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la ora 23:00, la Kanal D! Primul Premier al României postdecembriste, cu o carieră politică îndelungată, ocupând mai multe demnități în statul român, de numele său fiind legate o serie de evenimente politice importante, vine în această seară, în emisiunea moderată de Denise Rifai, la Kanal D, pentru a lămuri o serie de aspecte ce țin de viața personală și profesională a acestuia, ce nu și-au găsit răspuns până acum.

La 27 de ani, Petre Roman se însura cu o femeie cu 6 ani mai mare ca el, divorțată și cu un copil. După un mariaj de 34 de ani și un divorț răsunător, se recăsătorea cu o femeie mai tânără cu 26 de ani, cu care are un băiețel. Mai multe despre deciziile din viața personală, veți afla urmărind în această seară interviul de la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Dacă eu sunt ceea ce sunt, trebuie să mă manifest, să vreau să exist așa cum sunt eu, și nu cum vor alții. Eu, de fapt, am făcut un lucru firesc. Când o căsătorie nu a mai fost posibilă, așa cum au recunoscut ambele părți, și am cunoscut o femeie de care m-am îndrăgostit, m-am căsătorit cu ea, am făcut un copil. (...) Asta e normalitatea!”, spune Petre Roman în ediția din această seară a emisiunii„40 de întrebări cu Denise Rifai” , difuzată la ora 23:00.

„A fost tatăl dumneavoastră asasinat din ordinul lui Ceaușescu?”, „A fost lovitură de Stat sau Revoluție în `89?”, „Ați ajuns prim-ministru din întâmplare?”, „Cine nu v-a vrut președintele României?”, „Ați divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc ?”, „Sunteți supărat pe fiica dumneavoastră?”, „Aveți un copil din flori?” sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate celebrului om politic în această seară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.