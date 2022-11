Petre Roman nu rămâne indiferent atunci când vine vorba despre starea fostei soții. Oana Roman a dezvăluit ce atitudine are tatăl ei față de Mioara Roman, de când aceasta se confruntă cu probleme de sănătate: "Așa consider eu normal"

In articol:

Oana Roman a ales să își interneze mama într-un centru de îngrijire, după ce aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Vedeta se dedică în totalitate Mioarei Roman și are grijă să nu îi lipsească nimic. A mărturisit, însă, că nu este singura care se interesează de starea mamei sale. Pe lângă Marius Elisei și sora ei, fostei prezentatoare TV i-a fost alături și Petre Roman

Citește și: Oana Roman a dezvăluit cine aduce cei mai mulți bani în casă dintre ea și Marius Elisei: „Au fost perioade grele”. Vedeta nu a putut munci din cauza problemelor de sănătate

Petre Roman se interesează de starea Mioarei Roman: "De câte ori vorbesc cu el mă întreabă cum e mama"

Oana Roman a dezvăluit că discută des cu tatăl ei despre starea mamei sale. Chiar dacă au trecut ani buni de când Petre și Mioara Roman au divorțat, fostul premier nu rămâne indiferent atunci când vine vorba despre starea de sănătate a fostei sale soții:

"Reporter: Domnul Petre Roman s-a interesat de starea dumneaei?

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Oana Roman: S-a interesat, de câte ori vorbesc cu el mă întreabă cum e mama. Fără îndoială că s-a interesat și fără îndoială că eu am simțit nevoia să vorbesc și cu el lucrurile astea și să îl țin la curent, să îi explic tot ce se întâmplă. Așa consider eu normal. Și eu fac tot ce este omenește posibil ca ea să primească cele mai bune îngrijiri care există în România, pentru a-i fi cât mai bine.", a mărturisit Oana Roman, pentru cancan.ro.

Oana Roman [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum se simte Mioara Roman în aceste momente?

Oana Roman a vorbit și despre starea mamei sale. Mioara Roman a suferit o intervenție chirurgicală de curând, iar acum este în faza de recuperare: "Ce să spun, a avut probleme mari de sănătate anul ăsta, din păcate, a trebuit să o operăm, să îi punem o proteză de șold. După aceea a necesitat o perioadă de recuperare destul de lungă și acum este încă la un centru unde face recuperarea medicală. A recuperat foarte bine, este într-o stare bună, stabilă, doar că e foarte fragilă și trebuie să avem foarte mare grijă de ea.

Citește și: Oana Roman, mesaj dur pentru femeile care își etalează bogățiile. Vedetă dă lecții de bune maniere în mediul online: „Știu că ați muncit și asudat mult pentru gențile alea”

De un an și ceva este într-un centru de îngrijiri, unde e foarte bine și unde eu stau cu ea aproape în fiecare zi. A venit la recuperare, apoi se va reîntoarce acolo. Nu e simplu, are zile mai bune, zile mai puțin bune, dar pentru că este foarte îngrijită, sunt oameni mulți lângă ea, sunt eu lângă ea, merge Iza, are și o stare psihică bună, ceea ce e foarte important!", a mai spus Oana Roman, pentru sursa citată.

Oana Roman și mama ei [Sursa foto: Instagram]