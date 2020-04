In articol:

Zeci de localnici din Vizurești, județul Dâmbovița, au încins o petrecere în noaptea de Înviere, cu manele și dans. După ce au luat lumină, romii din Vizurești s-au dus în cimitir, unde au început să danseze.

Distracția nu s-a terminat în cimitir, ci a continuat și în stradă. Locatarii au avut alături de ei o boxă, la care au pus la maximum manele.

spunea persoana care înregistra întreaga scenă din cimitir.

„Ce coronavirus, bă? Distrați-vă și voi cum ne distrăm și noi! Dacă vine Miliția, ce poate să ne facă? Ne dă o amendă și asta e!”, au continuta petrecăreții, în timp ce continuau să cânte și să danseze.

Momentele de „voie bună” din Vizurești au fost transmise live pe Facebook

Poliția a intervenit la fața locului și au dat amenzi usturătoare

Mai multe echipaje de Poliție au intervenit și au oprit petrecerea localnicilor. Ei au fost sancționați dur pentru că au încălcat restricțiile ordonanței Militare.

Polițiștii au aplicat amenzi de peste 130.000 de lei.

„Având în vedere imaginile video postate pe o retea de socializare, in cursul nopitii de 18 spre 19 aprilie, in care mai multe persoane dansează in spaţiul public, fiind incalcate prevederile impuse in perioada starii de urgenţă, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita este abilitat sa comunice urmatoarele:

