Cântăreața de muzică populară Georgiana Lobonț este o mamă împlinită și fericită. Pe 10 decembrie, fiul ei, Eduard Nicolas, a împlinit doi anișori, motiv de mare sărbătoare și petrecere în neamul lor. Georgiana Lobonț și-a sărbătorit fiul cu mare fast în weekend, la un restaurant din Gherla cu personaje din desenele animate: Mickey Mouse și Minnie.

La petrecere de aniversare a micuțului Eduard Nicolas toată lumea s-a distrat și au dat în mintea copiilor. Care costumați, care îmbrăcați în cele mai lejere ținute… toți cei peste 40 de invitați, s-au distrat pe cinste. Sufletul petrecerii au fost în schimb părinții lui Eduard, îndrăgita cântăreață de muzică populară Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan. Cei doi au uitat de grijile cotidiene și au dat în mintea copiilor: au cântat, au dansat și s-au pictat pe față… în concluzie, au ținut în permanență pasul cu cei mici.

"Petrecerea a avut loc în Gherla la un restaurant frumos, am fost doar noi familia și câțiva prieteni foarte apropiați cu copii lor. Tematica petrecerii a fost curcubeul. A fost plin de baloane colorate și pe mese și peste tot. S-a ascultat doar muzică pentru copii, ei au fost în centrul atenției. A fost foarte fain și ne-am bucurat de bucuria lor și de entuziasmul de pe fețele lor!", ne-a declarat Georgiana Lobonț.

Cântăreața a transmis un mesaj plin de emoție pe contul său de socializare. Mesajul este însoțit de mai multe fotografii de la petrecerea micuțului Eduard Nicolas.

"La mulți ani, Edy!

Iubirea noastră curată și frumoasă... Atâtea lucruri frumoase îmi vin în minte pentru că defapt numai lucruri frumoase s-au întâmplat de când ai venit pe lume! Acum doi ani, la ora 9:00.. eram deja la spital... eram atât de nerăbdători și eu și tati, bunicii, mătușelele nu mai zic, să te cunoaștem, să-ți vedem fățuca, să-ți auzim glasu și să te strângem în brațe cu dor și drag cât n-are-o lume!... și când s-a întâmplat asta.. undeva în jurul orei 18:00 pe 10 decembrie 2017, am buftin în plâns și eu dar mai ales tati! Eram atât de fericiți și plângeam de bucurie, o bucurie atât de intensă, nemaintâlnită până atunci!!!! Tu plângeai iar mami te-a luat în brațe și te-ai liniștit! Ți-am zis că aici va fi bine, pentru că noi toată viața vom avea grijă să-ți fie așa. Apoi am coborât în salon... și nu mai puteam de emoționată și fericită și eram cu lacrimile tot pe față... te-am ținut la pieptul meu două zile și două nopți non stop... nu te-am mai lăsat nimănui... vroiam să-ți fiu aproape în orice clipă, secundă cu secundă și n-am mai dormit deloc de bucuria asta mare... am stat și te-am vegheat... iar tu erai atât de cuminte și de zâmbăreț... ne topeai pe toți... Doamne... toate clipele acestea frumoase pe care ni le dăruiești în fiecare moment din viața noastră, nu le vom uita niciodată... Ești atât de bun, mami... Îmi doresc să crești frumos și să fii OM cu lumea toată. Dumnezeu să aibă grijă de tine și de acum înainte iar viața ta să fie una lipsită de griji!Noi îți vom fi alături întotdeauna! LA MULȚI ANI, puiuțul nostru drag și scump! Mami, Iri și Tati TE IUBESC la infinit‼️ Eduard Nicolas2 ANI", i-a urat Georgiana Lobont băiețelului ei.

Georgiana Lobonț devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu 7 luni

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan formează unul dintre cele mai frumoase și unite cupluri din showbiz-ul autohton. Sunt împreună mai peste tot, căci Rareș îi este impresar încă de la debutul artistei în muzica populară. Cei doi și-au creat o lume desprinsă din povești în care domnesc liniștea, înțelegerea și iubirea. Mai mult, au și doi copii împreună, pe Eduard- Nicholas (2 ani) și Irina- Maria (împlinește un an în luna aprilie pe data de 29), cei doi bulgări de lumină și energie care le înseninează viața. Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, asta datorită energiei pozitive pe care o emană la fiecare apariție. Cu o cariera de succes, tânăra mămica spune că acum trăiește cu adevarat, mai ales de când au apărut cei doi copilași în viața ei, și se simte mult mai sexy, tânără și frumoasă.

"Uneori mă gândesc la asta și în același timp nu-mi vine să cred că sunt atât de norocoasă și trăiesc o asemenea viață frumoasă. Mai mare bucurie nu cred că poate să existe decât cea sufletească. Sunt un om liniștit sufletește. Eu mi-am atins țelul. De mică mi-am dorit să mă căsătoresc repede și să fiu mămică tânără ca să am o minte luminată și deschisă, să-mi pot înțelege copilul în lumea asta care evoluează atât de repede. Am fost o norocoasă că m-am îndrăgostit de Rareș și Slavă Domnului m-am și căsătorit cu el, la 22 de ani, cu prima mea iubire iar apoi am devenit părinții a doi copii absolut minunați. Sunt superbi și mă topesc de dragul lor. Da, știu că multe fete sau băieți la vârsta noastră respectiv 25-29 se distrează prin cluburi și vacanțe exotice sau alte cele... noi am ales să ne responsabilizăm mai repede. E foarte frumos să știi că din dragostea ta și a jumătății tale au ieșit doi puiuți. Nu este ușor deloc, ne ajută mult părinții noștri pentru că noi suntem plecați de multe ori la evenimente și nu, nu ne împiedică ei cu absolut nimic să ne continuăm cariera artistică, din contră, mi se pare că succesul meu este din ce în ce mai mare datorită lor și după ce s-au născut ei. Cu fiecare naștere binele a venit înzecit în familia noastră și asta ne face să simțim că suntem cu adevărat binecuvântați", ne-a declarat Georgiana Lobonț.