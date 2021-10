Petrică Mîțu Stoian a fost arestat, în trecut. Detaliile controversatului eveniment, povestite chiar de către artist: "Ne punea în pas de defilare, culcat"

In articol:

Toată lumea îl cunoaște pe Petrică Mîțu Stoian ca fiind un artist mereu cu zâmbetul pe buze și plin de viață. Cu toate acestea, puțini oameni știu că solistul are un trecut controversat, cu care nu se mândrește, neapărat.

Cântărețul a recunoscut că a fost arestat în urmă cu mulți ani și a povestit condițiile în care și-a ispășit pedeapsa, cât timp a fost în spatele gratiilor.

Petrică Mîțu Stoian, mărturisiri sincere despre perioada în care a stat în arest

Petrică Mîțu Stoian a recunoscut că s-a confruntat cu o situație care nu îi face prea mare cinste, cât timp era în armată. Artistul a povestit că a primit permisie și a decis să meargă acasă, însă la întoarcere a pierdut autobuzul și a întârziat 7 ore.

Astfel, superiorii au decis că întâmplarea este caz de batalion disciplinar, așa că solistul a fost ținut în arest, până și-a ispășit pedeapsa: "Mi-a dat permisie 10 zile și eu am plecat la țară și era un singur autobuz care pleca dimineața. Am pierdut autobuzul. Am întârziat din permisie 7 ore, dacă întârziai 4 ore trebuia să anunți, dar nu aveam de unde. În cele din urmă am anunțat, dar persoana căreia i-am spus a uitat să spună, nu știu ce s-a mai întâmplat, ideea este că am întârziat. Era caz de batalion disciplinar. Mi-au luat centura, bocancii, tot, m-au dus la Farul din Mangalia. Acolo era sediul arestului.", a declarat Petrică Mîțu Stoian, potrivit Ciao.ro.

Petrică Mîțu Stoian, despre condițiile din spatele gratiilor

Interpretul de muzică populară a dezvăluit că a fost nevoit să trăiască în condiții grele cât timp s-a aflat în spatele gratiilor, pentru că nu avea nimic în camera de arest.

Mai mult, artistul a povestit că ofițerii care realizau paza erau foarte stricți și de multe ori îi scoteau afară pentru a defila pe pietriș: "Nu aveam fereastră, nimic, aveam doar un lemn, ceva ca o masă, care se rabata. Dormeam pe un fel de țambal și cu ranița sub cap. Venea câte un ofițer și îți mânca zilele. Ne scotea pe limbă de foc, așa se numea, era un fel de jumătate de stradă, care avea pietriș ca pe calea ferată și ne punea în pas de defilare, culcat...", a mai adăugat Petrică Mîțu Stoian, potrivit sursei amintite.