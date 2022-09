Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 62 de ani. Constantin Enceanu, mărturisiri emoționante, la aproape un an de la moartea regretatului artist: ”Mi-este foarte greu, un frate adevărat”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian s-a stins subit din viață în toamna anului trecut. Pe data de 6 noiembrie, fiind internat la o clinică unde se recupera după infecția cu COVID-19, artistul și-a dat ultima suflare pe patul de spital.

Regretatul interpret de muzică populară a lăsat în urma sa o avere folclorică, dar și tot atât de multă suferință în sufletele celor care l-au cunoscut ori

care i-au apreciat muzica.

Constantin Enceanu: ”Era ziua lui și n-am să pot să-i spun ”La mulți ani!”

Familia și prietenii apropiați au fost cei mai afectați de moartea grăbită a artistului din Mehedinți. Constantin Enceanu, cel pe care Mîțu îl considera ca un frate, nu poate trece nici acum peste moartea colegului de breaslă.

Cei doi au fost colegi, prieteni și familie, iar acum, când se apropie ziua în care Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 62 de ani, olteanul încă îi privește numărul de telefon, sperând la o minune.

Nimeni și nimic nu-l va mai aduce pe Mîțu Stoian înapoi, însă amintirile și dragostea pe care încă i-o poartă celui care astăzi nu mai este printre noi îi vor dăinui mereu în inima și-n minte lui Enceanu.

„ Era ziua lui și n-am să pot să-i spun ”La mulți ani!”, cu toate că numărul lui de telefon este încă în memoria telefonului meu. Mi-este foarte greu și e greu de exprimat în cuvinte ceea ce simți când pierzi un prieten adevărat.(...) Am ținut la Petre cred că mai ceva ca la sora mea. Eu nu m-am înțeles poate atât de bine cu sora mea, cum m-am înțeles cu Petre. Când pierzi un om de calibrul lui e foarte greu.(...) Un frate adevărat ”, a mărturisit Constantin Enceanu, la un post TV.

Petrică Mîțu Stoian s-a născut pe 18 septembrie 1960 și a decedat pe 6 noiembrie 2021, timp în care a scris istorie în lumea folclorică oltenească.

Acum, privind la ceea ce a lăsat în urmă bunul său prieten, Constantin Enceanu nu poate decât să fie mândru că alături de el a revoluționat folclorul românesc.

„ Am scris istorie în partea asta muzicală, în zona Olteniei. Am venit cu un dialog muzical, după domnul Ion Dolănescu, cu care am revoluționat folclorul”, a mai menționat interpretul de muzică populară.