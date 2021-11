Petrică Mîțu Stoian, dărâmat în ultimele momente din viață: „Uite soră-mea cum am ajuns!” Ies la iveală noi detalii

In articol:

Vestea morții lui Petrică Mîțu Stoian este încă un șoc pentru mulți. Îndrăgitul interpret de muzică populară s-a stins din viață la 61 de ani, în urma unui șoc septic. Acesta a mers la o clinică privată de recuperare post-COVID, unde a efectuat prima ședință de terapie cu oxigen hiperbar, iar la scurt timp a început să tușească sânge.

A fost dus la Spitalul de Urgență Reșița, udne medicii s-au luptat să-l țină în viață. Starea lui de sănătate se degrada vizibil, așa că a fost dus la ATI, însă la ora 21:00 a făcut o insuficiență de organe, iar inima lui a încetat să mai bată.

Surorile regretatului solist de muzică populară au oferit noi detalii despre ultimele momente ale lui Petrică Mîțu Stoian în viață. Au stat lângă patul lui și l-au încurajat constant, însă problemele sale de sănătate au fost multe prea mari.

„Cu mine a vorbit, am stat două ore cu el acolo la cardiologie, două ore și ceva am stat acolo cu el. M-au lăsat să stau cu el, l-am ajutat. Îi spuneam hai nu te lăsa, hai că ești puternic. Îmi zicea <<uite sora-mea cum am ajuns, în ce hal>>

L-am văzut în fața ochilor și după patru ore, l-am văzut mort. Noi l-am iubit toți și am fost mândri de el, sunt atât de afectată încât nici nu pot să vorbesc bine, în ziua de astăzi dreptatea nu are loc. Nu mă gândeam să moară el, el era cel mai mic dintre noi”, a declarat una dintre surorile lui Petrică Mîțu Stoian.

Petrică Mîțu Stoian, tratat de un medic psihiatru în camera hiperbară: „ La noi, domnul a venit cu parametri vitali normali”

Medicul care i-a făcut procedura artistului este de profesie psihiatru, dar are aviz de la Ministerul Sănătății pentru a face această terapie. El spune că Petrică Mîțu Stoian era perfect sănătos atunci când a intrat în camera hiperbară și nu crede că problemele lui de sănătate care i-au adus moartea se datorează terapiei post-COVID.

„ La noi domnul a venit cu o stare clinică aparent bună, aceste diagnostice nu sunt compatibile cu starea lui clinică la momentul sosirii. Sigur, aceste diagnostice sunt după ce s-a degradat starea de sănătate. La noi, domnul a venit cu parametri vitali normali, în urma consultației inițiale a primit aprobarea de a intra într-o primă testare în spațiul hiperbar iar acele discuții legate de această ”explozie” în termeni populari, aceste barotraume, nu se susțin pentru că în timpul tratamentului hiperbar pot apărea două tipuri de probleme.

Pot apărea probleme acute, pe fond mecanic, prin proces fizic al presiunii, caz în care leziunile apar în timpul terapiei sau imediat după și se manifesta cu durere, junghi toracic, dispnee. Eu l-am tratat! Nu cred că domnul Petrică Mîțu-Stoian a decedat din cauza expunerii la oxigen!”, a spus medicul la Antena3.