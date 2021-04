Petrică Uţanu, apariţie de senzaţie pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Florin Călinescu către Smiley: "Să moară mama dacă nu îi dai butonul de aur"

In articol:

Artistul stradal, supranumit "Puiu Cântăreţu", i-a impresionat pe juraţi cu vocea sa.

Petrică Uţanu a făcut senzaţie când a apărut pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Artistul stradal, supranumit "Puiu Cântăreţu", i-a impresionat pe juraţi cu vocea sa, dar şi stilul vestimentar.

Petrică Uţanu, apariţie de senzaţie pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. [Sursa foto: Captură TV]

Petrică Uţanu a povestit la Românii au Talent, sezonul 11, că îşi câştigă existenţa din cântatul pe stradă, fiind unicul sprijin financiar al familiei sale. Povestea sa de viaţă este una emoţionantă.

"Mă numesc Petrică Uţanu sunt din Botoşani şi cânt în Timişoara, stradal. E mai bine să cânt în Timişoara pentru că nu vin aceleaşi persoane în fiecare zi cum vezi în Botoşani. În Tmişoara vin de toate naţiile şi unguri şi nemţi şi americani şi englezi şi ai cui cânta, te apreciază. Mai cânt la Ofiţerul Stării Civile, când ies doi tineri căsătoriţi, iau chitara şi le cânt "Mulţi ani trăiască" şi dacă vor să îmi dea un ban îmi dă, dacă nu, le mulţumesc.

Din banii pe care îi fac stradal, plătesc şi gazda. Locuiesc cu o concubină de-a mea şi am un băieţel cu ea, care are 12 ani, el e la pian la şcoala de arte. Numai eu aduc bani în casă că soţia e bolnavă. Eu sunt cel care plătesc de la nişte evenimente la care mai cânt stradal", a spus Petrică Uţanu la interviul de prezentare.

Florin Călinescu către Smiley: "Să moară mama dacă nu îi dai butonul de aur"

Florin Călinescu i-a pus o serie de întrebări concurentului venit pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11 . Dialogul dintre cei doi a stârnit râsete printre ceilalţi juraţi.

Florin Călinescu: Adrian Daminescu, nu?

Petrică Uţanu: Mă numesc Petrică Uţanu, zis Puiu Cântăreţu, sunt din Botoşani şi cânt stradal în Timişoara

Florin Călinescu: Ai luat viză de Timişoara

Petrică Uţanu: Da, am luat viză de Timişoara deoarece la Botoşani s-a terminat

Florin Călinescu: Mă scumpule, dar unde ai mai găsit pantaloni de ăştia mişto?

Petrică Uţanu: La second hand

Florin Călinescu: Părul?

Petrică Uţanu: E părul meu. M-a mai întrebat cineva dacă port perucă şi a venit şi m-a prins de cap

Florin Călinescu: Dar fasolea e toată originală?

Petrică Uţanu: Nu, fasolili mi le-a pus domnul Iftimie, patronul de la FC Botoşani

Florin Călinescu: Ca să ai aspect comercial

Petrică Uţanu: Nu, dar mi le-am pus mai de mult că am făcut imnul FC Botoşani

Florin Călinescu: Puiule, eşti o încântare ca om, practic mi-ai câştigat simpatia

Petrică Uţanu: Mulţumesc din suflet

Atunci când Petrică Uţanu a început să cânte, Florin Călinescu s-a dus către juratul Smiley şi i-a şoptit: "Să moară mama dacă nu îi dai butonul de aur", semn că concurentul l-a cucerit pe maestru, însă Smiley i-a răspuns: "Nu, nu pot. Andi trebuie să îl dea", asta pentru că Smiley i-a ţinut locul lui Andi Moisescu pe scaunul de jurat, cât timp Andi a stat în izolare, fiind infectat cu noul coronavirus.

Petrică Uţanu, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Petrică Uţanu a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA" şi o mulţime de aprecieri din partea juraţilor.

"Tată, Puiule, pentru asta mai vin eu la emisiunea asta... N-am ce să comentez nu ştiu ce faci ce dregi... Toţi cei care se uită la emisune în momentul ăsta poate să se inspiră, omul nu are 14 ani, omul are viaţă, poate a avut şi necazuri, poate are şi bucurii, poate are copii, poate nu are, nu contează, iată un exemplu de apariţie care poate să inspire ca model. Veniţi pozitivi!", a spus Florin Călinescu.

Concurentul s-a emoţionat atât de tare la auzul cuvintelor venite din partea juraţilor, încât a izbucnit în lacrimi de fericire.

"A fost o bucurie tot momentul ăsta, ne-a adus foarte multă bucurie, muzică uşoară veche, autentică aşa. Mi-a plăcut", a spus Andra.

"Puiu, arăţi într-un mare fel, mi se pare că se potriveşte costumul cu părul cu cântatul cu tot. Este perfect, look perfect, piesa aleasă perfect, vocea exact cum se cântă muzica de genul ăsta. Aţi fost spectacol", a adăugat Smiley.