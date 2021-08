Petronela, o româncă adoptată în Italia, apel disperat pe internet. Își caută mama: ”Scriu cu emoții, în speranța că cineva mă va ajuta...”

In articol:

Petronela este o româncă, adoptată de mic copil în Italia. După mulți ani petrecuți cu familia adoptivă, departe de România, Petronela și-a făcut curaj și s-a decis să-și caute părinții biologici. Tânăra a primit o veste tristă despre tatăl ei, care n-o recunoscuse în acte. Se pare că bărbatul este decedat și mai avea două fete din altă căsnicie.

Petronela are acum speranța că o va cunoaște pe mama ei, pe nume Viorica.

Românca a povestit, într-un mesaj trimis pe pagina de Facebook- ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, că a aflat de la părinții adoptivi faptul că primii ani de viață ai ei i-a petrecut într-un orfelinat din Botoșani, până când la vârsta de trei ani, această familie de italieni au luat-o sub aripa lor.

Apelul făcut de Petronela

” Salutări din Italia. Mă numesc Petronela și sunt născută la data de 24 iulie 1987 în Dorohoi, judetul Botoșani. Sunt în căutarea mamei mele care se numește Calancea Viorica. Din spusele părinților mei adoptivi, am crescut la orfelinat în Botoșani până la vârsta de 3 anişori de unde am fost adoptată mai apoi de acești oameni minunați.

Din actele pe care le dețin știu că mama ar fi din Darabani și aș mai avea un frate, iar de tată nu am fost recunoscută în acte dar știu că se numea Gheorghe Paval (Pavel). Eu am fost personal în Darabani, dar nu am reușit să îmi găsesc mama, însă am descoperit că tatăl meu este decedat și ar mai fi avut 2 copii cu a doua soție pe nume tot Viorica. Chiar dacă nu am fost recunoscută de tatăl biologic și nu mai este în viață aș avea dorința să îl pot vedea măcar într-o fotografie.

Aș dori să mentionez ca semn particular, am sprâncenele ridicate în sus așa zis (aripi de pasăre) semn care l-au moștenit și copii mei. Scriu cu emoții acestei pagini în speranța că cineva mă va ajuta să îmi găsesc mama si frații. De aceea vă rog să DISTRIBUIȚI anunțul meu în număr cât mai mare, numai cu ajutorul vostru oameni buni sper să reușesc. Vă mulțumesc tuturor! 🙏”, este mesajul transmis de Petronela, pe Facebook.